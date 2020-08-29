30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolaysıyla mesaj yayımladı.

Vali Erin, mesajında, Büyük Taarruz'un gelecek nesillerin özümsemesi gereken hakikat ve hikmetlerle dolu olduğunu söyledi.

Aziz milletimizin binlerce yılık kültürel birikimi üzerine ölümsüz bir medeniyet inşa ettiğini belirten Erin, mesajından şunları kaydetti:

"Selçuklulardan başlayıp, Osmanlı İmparatorluğu ile cihana adalet tesis eden ve bugün tüm dünya mazlumlarının umudu olarak yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin her ferdinin omuzlarında, kendi kutsal değerlerinin ve tüm insanlığın sorumluluğu bulunmaktadır. Bu ağır sorumluluğun gereğini yerine getirmek, medeniyetimizin sonsuza kadar varlığını temin etmek, ancak ve ancak tarihten çıkaracağımız dersler ve o tarihi gelişmeleri hissetmemizle mümkündür. Dünya genelinde hakim olan malum koronavirüs salgını nedeniyle gerek okullarımızda gerekse içtimai hayatımızda toplum sağlığını korumak adına kısıtlamalarla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramımız, şanlı tarihimizdeki her kahramanlık destanı gibi gelecek nesillerimizin özümsemesi, benimsemesi gereken hakikatler ve hikmetlerle doludur. Bu vesile ile 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzun 98'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise 30 Ağustos 1922 tarihi, kahraman ecdadımız tarafından özgürlük ve bağımsızlığı uğruna Malazgirt'ten Büyük Taarruza uzanan kahramanlık destanının zaferle taçlandırıldığı bir tarih olduğunu söyledi.

Büyük Taarruz ile tarihi bir mücadele veren ecdadımız bize şanlı bir tarih ve bağımsız bir ülke bıraktığını aktaran Beyazgül mesajından şunları kaydetti:

"Bugün de ülkemizin her köşesinde refah ve huzur ikliminin hakim olması için milletçe birbirimize kenetleniyor, istiklalimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odakları karşısında azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bu millet bağımsızlık inancının ve vatan sevgisinin önünde topların, tüfeklerin, tankların, uçakların yani hiçbir gücün duramayacağını, esareti ve Sevr tipi dayatmaları asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiş oldu.

98 yıl önce nasıl mücadele ettiysek bugün de aynı mücadeleyi verme karar ve azmindeyiz. Ecdadımızın bizlere bıraktıkları büyük mirasa sahip çıkarak, ondan ilham almaya devam edeceğiz. 30 Ağustos'ta istiklal uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyor, aziz milletimizin Zafer Bayramını en içten duygularla kutluyor, milletimize huzur, barış ve mutluluklar diliyorum."