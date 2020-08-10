30 bin kişiyi uyuttu - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, emekli narkoz teknisyeni Ramazan İnan, görev yaptığı sürede 30 bin kişiyi uyuttuğunu ve hiç olumsuzluk yaşamadığını söyledi. İşini severek yaptığını anlatan 75 yaşındaki İnan, herkesin yaptığı işi sevmesi gerektiğini söyledi.

Burhaniye'de oturan 2 çocuk ve 4 torun sahibi sağlık memuru Ramazan İnan, 28 yıl görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesinden 22 yıl önce emekli oldu. İşini en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiğini anlatan İnan, görev yaptığı süre içinde 30 bin hastaya narkoz verdiğini söyledi. Sağlık memuru olduktan sonra narkoz eğitimi aldığını anlatan İnan, "İstanbul Şişli Eftal Hastanesinde göreve başladım. Bir süre Zonguldak Ereğli Devlet Hastanesinde çalıştıktan sonra Burhaniye Devlet Hastanesine atandım. 28 yıl burada görev yaptım. Görevim sırasında 30 bin kişiye narkoz verdim. Hiçbir olumsuzluk yaşamadım. Onun için de çok huzurluyum. Her zaman işimi çok sevdim. Herkes işini severek yapmalı" dedi, - BALIKESİR