30 yaşından önce anne olmak meme kanserinden koruyor - Son Dakika

30 yaşından önce anne olmak meme kanserinden koruyor

29.10.2020 10:32
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Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nimet Baki, 30 yaşından önce anne olmanın kadınları meme kanserinden koruduğunu belirterek, "Ülkemizde her 8-10 kadından birinde görülen meme kanseri konusunda farkındalığı artırmaya çalışıyoruz" dedi.

Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nimet Baki, 30 yaşından önce anne olmanın kadınları meme kanserinden koruduğunu belirterek, "Ülkemizde her 8-10 kadından birinde görülen meme kanseri konusunda farkındalığı artırmaya çalışıyoruz" dedi.

1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla uyarılarda bulanan Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nimet Baki, kadınların korkulu rüyası meme kanseri her ne kadar erken teşhisle tedavi edilse de geç kalındığında can aldığına dikkat çekti. Baki, 13 bin kadında yaptıkları mamografi sonucu 105 kadında meme kanseri yakaladıklarını belirterek, "Özellikle 20 yaşından itibaren düzenli olarak meme muayenesi, 20-40 yaş arası yılda bir uzman doktora muayene, 40-69 yaş arası 2 yılda bir mamografi çektirmek erken teşhis için çok önemlidir" uyarısında bulundu.

"PANDEMİ VAR DİYE SAKIN ÖTELEMEYİN"

Meme kanserinde erken teşhisin önemine işaret eden Baki, pandemi nedeniyle hastalığın ötelenmemesi gerektiğini kaydederek, "1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı. Bu illet hastalıkta da erken teşhis çok önemli. Lütfen, değerli genç-yaşlı hanımlar ayda bir kendi kendine meme muayenesini atlamayın. 40'ında olanlar yıllık kontrollerinize mutlaka gidin. Memenize dokunun, hissedin, eğer bir şey fark ederseniz doktora koşun. Pandemi var diye sakın ötelemeyin. Erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor. 'Bir şey yoktur' sözü inanın kanserden daha tehlikeli. Bir yıl önce bende de bir şey yok diye kontrollerinizi aksatmayınız.. Aile hikayemizde de meme kanseri olmayabilir, bende çıkmaz demeyin" dedi.

ERKEN TANI İLE BAŞARI ORANI YÜZDE 100

Doktor Baki, meme kanserinin kadın kanserleri arasında en sık görülen kanser türü olduğunu ancak erken tanı ile tedavisinde yüzde 100 başarı elde edilebildiğini ifade ederek, "Ülkemizde erken tanı konulan hasta oranı yüzde 30 civarında. Türkiye'de meme kanseri görülme sıklığının son 20 yılda iki kattan fazla arttı. Bunun en önemli sebebi giderek artan şişmanlık ve Batı'ya benzeyen yaşam tarzı. Özellikle 20 yaşından itibaren düzenli olarak meme muayenesi, 20-40 yaş arası yılda bir uzman doktora muayene, 40-69 yaş arası 2 yılda bir mamografi çektirmek erken teşhis için çok önemlidir" diye konuştu.

13 BİN KADINDAN 105'NDE MEME KANSERİ TESPİT EDİLDİ

Baki, Türkiye de mobil araçta meme kanser tarama projesinin ilk olarak Umut ve Yaşam Derneği tarafından gerçekleştirildiğini ifade ederek, 13 bin kadında yaptıkları mamografi sonucunda 105 kadında meme kanseri yakaladıklarını söyledi. "Kadınların 30 yaşından önce doğum yapmaları meme kanseri riskini azaltıyor" diyen Baki, "Özellikle menopozdaki kadınlarda meme kanserinin önlenmesi için aşırı kilodan uzak durulması önemli. Çünkü menopozda östrojen hormonunun kaynağı olan yağ dokusunun artması şişman kadınlarda meme kanseri riskini artırıyor. Düzenli olarak haftada 5-6 saat egzersiz yapılmasının meme kanseri riskini yüzde 25-30 kadar azalttığı yapılan çalışmalarda gösteriliyor. Ayrıca meme kanseri tanısı alan ve tedavi gören kadınlarda düzenli spor yapılması hastalığın tekrarını ciddi bir şekilde azaltıyor. Kadınların 30 yaşından önce doğum yapmaları meme kanseri riskini azaltıyor. Doğurma yaşı geciktikçe meme kanseri olma riski de artıyor. Yapılan çalışmalar 12 aydan daha uzun süre emzirmenin meme kanseri riskini azalttığını gösteriyor. Stresten uzak durun, günümüzde yoğun çalışma hayatı, büyük şehirlerde trafik gibi zorlaşan yaşam koşulları kadınların daha fazla stres altına girmelerine ve depresyona neden oluyor. Depresyon geçiren kadınlarda ise daha fazla meme kanseri görüldüğü saptanmıştır" dedi.

Meme kanserinden korunma yolları hakkında uyarılarda bulunan Baki, "Doğum yapmış annelerimizin en az 1 yıl olmak üzere bebeklerini emzirmesi, haftada en az 4 saat egzersiz ve spor yapmak, az yağlı ve sağlıklı beslenerek kilo almaktan kaçınmak ve D vitamini gibi bazı vitamin takviyesi almanın meme kanseri riskini azalttığı ortaya konmuştur. Ayrıca 40 yaş sonrası 2 yılda bir mamografi çektirmek taramada en etkin yöntemdir" diye konuştu.

Öte yandan dernek üyeleri ve kanser hastaları, Trabzon'un Tonya ilçesi Eriklibel Yaylası'nda bir araya gelerek stres attı, temiz havanın ve doğanın tadını çıkardı. Umut ve Yaşam Derneği olarak meme kanseri ve kanserden korunma yolları hakkında katılımcıları bilgilendirdiklerini ve pankartlar ve tişörtlerle meme kanserine dikkat çekmek için doğa yürüyüşü yaptıklarını kaydeden Baki, "Kadınların korkulu rüyası meme kanseri her ne kadar erken teşhisle tedavi edilse de, geç kalındığında can alıyor. Özellikle son yıllarda meme kanserine yakalanan kadınların sayısı artıyor. Ülkemizde her 8-10 kadından birinde görülen meme kanseri konusunda farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Hastalıkta erken teşhis çok önemli" dedi.

(Bekir Koca/İHA)

30 yaşından önce anne olmak meme kanserinden koruyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 30 yaşından önce anne olmak meme kanserinden koruyor - Son Dakika

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