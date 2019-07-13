Son Dakika Haberleri: 300 kişiye iş imkanı sağlayan girişimciye 'elektrik verilmiyor' iddiası
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300 kişiye iş imkanı sağlayan girişimciye 'elektrik verilmiyor' iddiası

5 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyünde meyve kurutma işi yapan ve yaklaşık 300 kişiye iş imkanı sağlayan Mehmet Yılmaz isimli girişimciye Osmangazi Elektrik Dağıtım A.

300 kişiye iş imkanı sağlayan girişimciye 'elektrik verilmiyor' iddiası, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyünde meyve kurutma işi yapan ve yaklaşık 300 kişiye iş imkanı sağlayan Mehmet Yılmaz isimli girişimciye Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş (OEDAŞ) tarafından iş yerinin köye uzak olması ve elektrik trafosunun yetersiz olduğu gerekçesiyle elektrik verilmediği iddia edildi.

Kızılçukur köyünün 850 metre dışında kendi arazisinde yaş meyve kurutma işi yapan ve 300 kişiye iş imkanı sağlayan Mehmet Yılmaz, yaklaşık 10 yıldan beri yaş meyve kuruttuğu kendi arazisine elektrik alabilmek için uğraş veriyor.

Çevre il ve ilçelerden satın aldığı yaş elma, armut, vişne, kiraz gibi meyveleri parçalatmak ve çekirdeklerini çıkarmak amacıyla Kızılçukur, Sefaköy, Halifeler, Alınören, Saklar, Kutlubeyler ve Kestel köylerindeki ailelere teslim ettiğini söyleyen Mehmet Yılmaz," Meyveleri parçalamaları karşılığında meyvenin cinsine göre yaklaşık 300 kişiye kilo başına 20 kuruş ile 1 lira arasında ödeme yapıyorum. Daha sonra parçalanan bu meyveleri yerlerde ve seralarda kurutarak İzmir'deki gıda şirketlerine satıyorum. Doğal ortamda kuruttuğum meyveler organik olduğu için büyük talep görüyor. Tek sorunum kurutma alanında elektrik olmadığı için ancak akşam karanlığına kadar çalışabiliyoruz. Elektrik olsa gece de çalışma yapma imkanımız olacak. Ayrıca meyve kurutma ve paketleme tesisleri de yapabilir, böylelikle daha fazla kişiye iş imkanı sağlayabilirim" diye konuştu. - KÜTAHYA
Mehmet Yılmaz, Hisarcık, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:51 Kaynak: İHA
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