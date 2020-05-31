31 Mayıs 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Akıl Çemberi
01:00 CNN TÜRK Masası
05:00 Gece Haberleri
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
09:00 Haber
09:30 Sağlık Kontrolü
10:00 Hafta Sonu
11:00 Haber
12:00 Haber
13:00 Haber
14:00 Haber
15:00 Haber
16:00 Haber
17:00 Haber
18:00 5N1K
18:00 Ana Haber
20:00 Bir Zafer Anıtı İstanbul Havalimanı
21:00 Ne Oluyor?
21:00 CNN TÜRK Masası
22:45 Tarafsız Bölge