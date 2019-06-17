31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na geri sayım

İstanbul, dünyanın iki kıtayı birleştiren tek yüzme organizasyonu olan 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na hazırlanıyor.

İstanbul, dünyanın iki kıtayı birleştiren tek yüzme organizasyonu olan 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na hazırlanıyor.

Samsung'un açıklamasına göre, 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek Show Swim etkinliğinin ardından 21 Temmuz'da 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı düzenlenecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Samsung'un katkılarıyla bu yıl 31. kez düzenlenecek yarış, Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme'de tamamlanacak. 52 ülkeden 2 bin 400 yüzücü 6,5 kilometrelik parkuru kulaçlarıyla en hızlı geçen kişi olmak ve "Kıtalararası Yüzücü" unvanını almak için yarışacak.

Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2016'da dünyanın en iyi açık su yüzme yarışı seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı İstanbul'un tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Uluslararası katılıma açık olan yarışa yurt dışından ilgi artarak devam ediyor.

Etkinliğin bin 200 kişilik yabancı yüzücü kontenjanı 28 dakikada dolarken, her yıl Rusya, Ukrayna, Birleşik Krallık gibi ülkelerin yoğun katılım gösterdiği yarışa bu yıl ilk kez Endonezya, Umman, Pakistan, Peru ve Filipinler'den yüzücüler de katılacak. Etkinliğin en genç yüzücüsü 14, en yaşlı yüzücüsü 89 yaşında olacak.

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı katılımcıları arasındaki rekabet kadar, dünyaca ünlü konuklarıyla da adından söz ettirecek. 2009'da 5 kıtayı kulaçlarıyla aşmayı başararak dünyada bir ilki gerçekleştiren yüzücü Marcos Diaz, Show Swim etkinliğine katılmasının ardından 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda yerini alacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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