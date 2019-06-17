Son Dakika Haberleri: 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na geri sayım
Son Dakika Ekonomi Haber

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na geri sayım

32 dakika önce

İstanbul, dünyanın iki kıtayı birleştiren tek yüzme organizasyonu olan 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na hazırlanıyor.

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na geri sayım, System.String[]
İstanbul, dünyanın iki kıtayı birleştiren tek yüzme organizasyonu olan 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na hazırlanıyor.
Samsung'un açıklamasına göre, 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek Show Swim etkinliğinin ardından 21 Temmuz'da 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı düzenlenecek.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Samsung'un katkılarıyla bu yıl 31. kez düzenlenecek yarış, Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme'de tamamlanacak. 52 ülkeden 2 bin 400 yüzücü 6,5 kilometrelik parkuru kulaçlarıyla en hızlı geçen kişi olmak ve "Kıtalararası Yüzücü" unvanını almak için yarışacak.
Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2016'da dünyanın en iyi açık su yüzme yarışı seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı İstanbul'un tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Uluslararası katılıma açık olan yarışa yurt dışından ilgi artarak devam ediyor.
Etkinliğin bin 200 kişilik yabancı yüzücü kontenjanı 28 dakikada dolarken, her yıl Rusya, Ukrayna, Birleşik Krallık gibi ülkelerin yoğun katılım gösterdiği yarışa bu yıl ilk kez Endonezya, Umman, Pakistan, Peru ve Filipinler'den yüzücüler de katılacak. Etkinliğin en genç yüzücüsü 14, en yaşlı yüzücüsü 89 yaşında olacak.
31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı katılımcıları arasındaki rekabet kadar, dünyaca ünlü konuklarıyla da adından söz ettirecek. 2009'da 5 kıtayı kulaçlarıyla aşmayı başararak dünyada bir ilki gerçekleştiren yüzücü Marcos Diaz, Show Swim etkinliğine katılmasının ardından 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda yerini alacak.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:23 Kaynak: AA
yüzme, boğaziçi kıtalararası yüzme yarışı, samsung, yüzücü
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinde mahkûmlar birbirini katletti: 10 ölü, 10 yaralı Seçmen, "Ortak yayında hangi adayı daha başarılı buldunuz?" sorusuna cevap verdi Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi karşılaşmada önünü ilikleyemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 13:55:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na geri sayım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]