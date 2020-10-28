31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası - Son Dakika

31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası

28.10.2020 19:37

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın üçüncü gün yarışları tamamlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın üçüncü gün yarışları tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Estonya, Kazakistan, ABD, Bulgaristan, Letonya, Hollanda ve Romanya'dan 102 yelkenli yat ile 820 sporcu katılıyor.

Üçüncü gün yarışlarında Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak körfeze ve açık denize çıkan yatlar, yarış için bir süre rüzgar bekledi.

IRC Division sınıfı yatlar koy içinde yarışırken, IRCCHR Division sınıfı yatlar koy dışında mücadele etti.

Körfezde yarışan yatlar balonlarını açarak yarıştığı sırada görsel şölen oluşturdu. Kıyıdan vatandaşlar ve tatilciler cep telefonlarıyla çekim yaptı.

Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 9 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara, ödülleri Netsel Marina'da bulunan kulüp bahçesinde salgın kuralları çerçevesinde teslim edildi.

31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 30 Ekim Cuma günü yapılacak klasik etap yarışlarıyla sona erecek.

Organizasyonun üçüncü gününde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şunlar:

4. Yarış (Setur Marinaları)

IRC1 Division: Atlas-Melih Altınkut (Türkiye)

IRC2 Division: Fifty Fifty-Cenk Tekkaya (Türkiye)

IRC3 Division: Symfony-Timakov Anton (Rusya)

IRC4 Division: VMG Yelken-Doğukan Kandemir (Türkiye)

IRC5 Division: M2-Yury Troshin (Rusya)

IRCCHR1 Division: Kia Ora-Vinogradov Sergei (Rusya)

IRCCHR2 Division: Loreley-Viktor Zakharov (Rusya)

IRCCHR3 Division: Night&Day-Sebestian Leshchenko (Ukrayna)

IRCCHR4 Division: Smyrna-Valerii Ivanov (Rusya)

31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası

Marmaris, Türkiye, Muğla, Rusya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor 31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası - Son Dakika Spor

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