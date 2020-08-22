320 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle 105 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kalacak

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervini Karadeniz'de bulduğumuzu açıkladı. Erdoğan, bulunan rezervin 320 milyar metreküp olduğunu söyledi. Rezervin Türkiye'ye 7 yıl yeteceği belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise rezervin ekonomik değerinin 65 milyar dolar olduğunu söyledi. Bakan Dönmez, "Gaz ve petrol fiyatlarını bilmeden geleceğe dönük bir tahmin zor olacaktır. Geriye dönük hesaplandığında gazın değeri 65 milyar dolar. Vatandaşların kullanacağı doğal gaz, ithal ettiğimiz gaza göre daha ekonomik olacak. Bundan sonraki işlerimiz, sondaj ve sismik faaliyetlerimizi kendi imkanlarımızla yapacağız" ifadelerini kullandı.

105 MİLYAR DOLAR TÜRKİYE'NİN CEBİNDE KALACAK

Tüm Türkiye'de büyük sevinçle karşılanan müjde sonrası herkes bundan sonra nasıl bir değişiklik olacağını merak eder oldu. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşesinde bulunan gazla Türkiye'nin kasasında kalacak miktarı yazdı. Güngör, 7 yılda Türkiye'nin cebinde kalacak paranın 105 milyar dolar olduğunu söyledi.

Güngör'ün yazısındaki bölüm şöyle:

"İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ekononik kalkınma için ülkelerin kendi enerji politikalarını geliştirmeleri ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmaları şart. Bağımsızlığın temel ilkesi ekonomik yeterliliğin sağlanması, ülkenin ihtiyacını karşılayacak enerjiye sahip olmasına bağlı. İşin dış politika ve güvenlik anlamında da faydası var. Kaynak keşfi bir taraftan enerji arz güvenliğinin sağlanmasını sağlarken diğer yandan Türkiye'yi küresel enerji arenasında oyuncu yapacak. Artık İran, Rusya, Nijerya gibi ülkelerin kapısında gaz almak için beklemek yerine enerji ticareti yapmaya başlayan bir ülke statüsüne çıkılacak. Bulunan gaz, başlangıç rezerviyle kalsa bile Türkiye'nin 7 yılda cebinde kalacak para 105 milyar dolar. Keşifle yılda en az 15 milyar doları bulan gaz ithalatı faturasının önüne geçilecek. Türkiye artık cari açık veren değil, cari fazla veren ülkeler arasında yer almaya başlayacak."