Serdar Dursun, Arda Güler\'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç

Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun, Yağız Sabuncuoğlu'nun programına katılarak Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in Elche karşısında 68 metreden attığı golü atmayı denedi. "Yalnız buradan ısınmadan vurmak sıkıntı, sakatlık olabilir." diyen milli oyuncu, ilk denemesinde topu ağlarla buluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde Elche ile oynanan maçta orta sahanın gerisinden, 68 metreden attığı akıl dolu golle dünya basınında gündem olan Arda Güler'e, Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun'dan yanıt gecikmedi.

Kocaelispor tesislerinde topun başına geçen tecrübeli forvet, Arda Güler'in golünü denemeden önce espriyle karışık bir uyarıda bulundu. Mesafenin uzaklığına dikkat çeken Dursun, "Yalnız buradan ısınmadan vurmak sıkıntı, sakatlık olabilir" diyerek işin zorluğuna vurgu yaptı. Ardından topa sert bir vuruş gerçekleştiren Serdar Dursun, meşin yuvarlağı yaklaşık 68 metreden kaleye gönderdi. Milli oyuncu, topu ağlarla buluşturmasıyla yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.