Esenler\'de Silahlı Kavga: Bir Genç Hayatını Kaybetti

27.03.2026 20:39
Esenler'de otoparkta çıkan kavgada Umut Özacar (19) silahla vurularak öldürüldü, 3 şüpheli tutuklandı.

ESENLER'de sitenin otoparkında çıkan kavgada silahla vurulan Umut Özacar (19) hayatını kaybetti. Cinayetin ardından 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin otoparktan kaçtığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Havaalanı Mahallesi'nde sitenin otoparkında 24 Mart saat 23.55 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Umut Özacar ile aralarında daha önceden husumet olan Hasan İ. kavga etmeye başladı. H.İ.'nin bir süre sonra arkadaşları K.G. (18) ve A.A. (17) ile birlikte geri gelmesi üzerine kavga büyüdü. Yaşanan arbede sırasında Umut Özacar silahla vurularak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Umut Özacar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler Hasan İ., K.G. ve silahı kullandığı belirlenen A.A. suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Özacar, 25 Mart'ta Yeni Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından gözaltına alınan Hasan İ., K.G. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin silahlı kavganın ardından otoparktan koşarak çıktıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

'UMUT'UN SIRTINA DOĞRU BİR EL ATEŞ ETTİ'

Umut Özacar'ın arkadaşı tanık M.A.B., emniyette verdiği ifadesinde, "Olay günü saat 22.40 sıralarında Turgut Reis Mahallesi'nde motosiklet tamircisinde buluştuk. Sonra benim motosikletim ile Barbaros Caddesi'nde bulunan berbere gittik. Umut burada benim tanımadığım bir kişiyle konuştu. Daha sonra 'abi' diye hitap ettiği Furkan isimli kişinin evine gitmek için yola çıktık. Otoparka geldiğimizde benim tanımadığım, olay sebebiyle adını sonradan öğrendiğim Hasan İ. ile karşılaştık. Aralarında tartışıp kavga ettiler. Tartışma sırasında Umut, 'bizi kamera kaydına al' dedi. Bende kendi telefonum ile kaydettim. Bu kavga sırasında yumruklaştılar, herhangi bir bıçak veya silah kullanmadılar. Ben aralarındaki kavgaya karışmadım. Umut, Hasan'ı dövmeyi bırakınca oradan ayrılıp Furkan'ın evine gittik. Evde otururken Umut'un telefonunu tanımadığım birisi aradı ve 'motoru gelin çekin' dedi. Bizde birlikte motosikletimi çekmek için aşağı indik. Motosikletin yanına gittiğimizde biri Hasan İ. olmak üzere 3 kişi etrafımızı sardı. İlk başta Umut ile aralarında tartıştılar. Daha sonra kavga etmeye başladılar. Ben ayırmaya çalışken yüzüme yumruklar geldi ama ayırmaya çalışmaya devam ettim. Daha sonra A.A. isimli kişi belinden silah çıkararak havaya bir el ateş etti. Ben silahı görünce oradan kaçıp kolonun arkasına saklandım. Daha sonra diğer iki kişi Umut'u tutup yere fırlattılar ve Umut yüzüstü yere kapandı. A.A., Umut'un sırtına doğru bir el ateş etti. Umut daha sonra ayağa kalkıp onlardan birine yumruk attı ama hangisine attı bilmiyorum. A.A. bir daha ateş ettikten sonra kaçtılar. Umut'un yanına gittiğimde yerde cebinin yakınında bir bıçak olduğunu gördüm ama olay esnasında Umut'un kullandığını görmemiştim" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Advertisement
