Bahçelievler'de metrobüsün, ayağını ezdiği kadın hastaneye kaldırıldı.
Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen metrobüs, Şirinevler durağına yolcu almak için durduğu sırada, araca binmeye çalışan S.K. metrobüs yoluna düştü. Hareket eden metrobüs S.K'nin ayağının üstünden geçti.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşandı. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Bahçelievler'de metrobüsün, ayağını ezdiği kadın yaralandı - Son Dakika
