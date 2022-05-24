33 Ressam Ankara'da Meydanlarda Resim Çizecek, Tablolar Okul Duvarlarına Asılacak - Son Dakika
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33 Ressam Ankara'da Meydanlarda Resim Çizecek, Tablolar Okul Duvarlarına Asılacak

24.05.2022 16:02
33 Ressam Ankara'da Meydanlarda Resim Çizecek, Tablolar Okul Duvarlarına Asılacak

Ankara’da 28 Mayıs-12 Haziran arasında “Binlerce sanatçı yüzlerce kültür sanat etkinliği” sloganı ile Başkent Kültür Yolu Festivali düzenlenecek. Festivalde 33 sanatçı Ulus Atatürk Heykeli ve Hacı Bayram Camisi önünde gruplar halinde canlı resim performansı sergileyecek. Çizilecek tablolar daha sonra okul duvarlarına asılacak.

Ankara'da 28 Mayıs-12 Haziran arasında "Binlerce sanatçı yüzlerce kültür sanat etkinliği" sloganı ile Başkent Kültür Yolu Festivali düzenlenecek. Festivalde 33 sanatçı Ulus Atatürk Heykeli ve Hacı Bayram Camisi önünde gruplar halinde canlı resim performansı sergileyecek. Çizilecek tablolar daha sonra okul duvarlarına asılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 28 Mayıs'ta başlayıp 12 Haziran'da bitecek Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, 33 sanatçı ile halka açık alanda canlı resim yapımı etkinliği düzenleyecek. Etkinlik, festival boyunca 10.30-18.00 saatlerinde Ankara Ulus Meydanı Atatürk Heykeli önü ve Hacı Bayram Veli Camii Çarşı girişi olmak üzere iki alanda, iki farklı ressam grubu ile yapılacak.

BİRİNCİ ALAN ULUS ATATÜRK HEYKELİ ÖNÜ

Birinci alan olan Ulus Atatürk Heykeli'nin önünde yapılacak canlı resim yapımı etkinliği, 28 Mayıs-3 Haziran arasında bir grup sanatçı ile, 4 Haziran-12 Haziran arasında da ikinci grup sanatçı ile yapılacak. Birinci grupta; Adil Ocak, Saadet Gözde, Önder Aydın, Akdoğan Topaçlıoğlu, Alaybey Karaoğlu, Hüseyin Şahbudak, Kadir Şişginoğlu, Durmuş Ali Akça ve Efgan Beyaz yer alacak. İkinci grupta da; Işık Çuhacıoğlu, Ahmet Burak Halıcı, Himmet Gümrah, Sera Uzel, Mehtap Bingöl, Güzin Arısoy, Gültekin Serbest ve Ali Düzgün canlı performanslarını sergileyecek.

İKİNCİ ALAN HACI BAYRAM VELİ CAMİİ ÇARŞI GİRİŞİ

İkinci alan olan Hacı Bayram Veli Camii Çarşı girişindeki etkinlik de 28 Mayıs 3 Haziran ve 4 Haziran ve 12 Haziran arasında iki ayrı grupla düzenlenecek. Birinci grupta; Hasan Pekmezci, Mustafa Tuğrul Velidedeoğlu, Şükran Pekmezci, Mehmet Ali Doğan, İsmail Ateş, Sinan Dağ, Mustafa Salim Aktuğ, Ayşe Seda Meral ve Halil Coşkun bulunacak. İkinci grupta da; Baran Kamiloğlu, Derya Yıldız, İzzettin Gül, Bağdat Demircioğlu, Hüseyin Elmas, Celal Binzet, Nur Gökbulut ve Özge Gökbulut Özdemir performanslarını sergileyecek.

ÖZGÜN RESİMLER OKUL DUVARLARINA ASILACAK

Etkinlikle; seçkin bir sanat koleksiyonu oluşturarak, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı güzel sanatlar liseleri, ortaokul ve liselerde duvarlara orijinal resimlerin asılması amaçlanıyor.

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Kaynak: ANKA

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