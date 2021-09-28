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SPOR 33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacak - Son Dakika

SPOR 33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacak

28.09.2021 10:52

33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacakLevent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ? Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan Sea to Sky Extreme Enduro Motosiklet Yarışı için 33 ülkeden 350 sporcu kayıt yaptırdı.

33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacak

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ? Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan Sea to Sky Extreme Enduro Motosiklet Yarışı için 33 ülkeden 350 sporcu kayıt yaptırdı..

Kemer'de 4 gün ve 4 ayrı parkurda, sıfır rakımdan başlayıp 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona erecek 12'nci Sea to Sky Extreme Enduro Motosiklet Yarışı, 13- 16 Ekim tarihlerinde Kemer'de yapılacak. Bu yıl parkurlarda yapılan değişiklerle daha da zorlu olacak yarışlar için 33 ülkeden 350 kişi kayıt yaptırdı. Gelenler arasında İngiliz Graham Jarvis, İspanyol Mario Roman ve Güney Afrikalı Wade Young gibi fabrika takımlarının dünyaca ünlü sporcuları da yer alacak.

4 gün yapılacak olan organizasyonun ilk günü ilçe merkezindeki Kındılçeşme'de Kemer Belediyesi'nin yaptığı düzenleme nedeniyle Çamyuva Mahallesi'deki Ağva Deresi'nin denizle buluştuğu noktadaki plajda yapılacak ve yarışmacılar yine plajdaki çakılların arasından geçecek, kütük ve kayaların üzerinde zorlu anlar yaşayacak.

İkinci gün 45 kilometrelik Orman Yarışı, Sumaksemiri bölgesinde başlayıp zorlu orman içindeki patika ve dere yataklarını kullanarak Kemer merkezde kurulacak olan Ketenbelen mevkiindeki zorlu dik rampa çıkışında son bulacak.

Üçüncü gün 41 kilometrelik Sky Race yarışında sporcular Ovacık Yaylasından start alacak ve Kumluca ilçesine bağlı Gölcük, Kuzca köylerindeki zorlu patika, dere ve kayalık zeminlerden geçerek tekrar Ovacık Yaylasında son bulacak etapta mücadele edecek.

Dördüncü ve en zorlu etap olan deniz seviyesinden başlayıp 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde bitecek olan 63 kilometrelik Olympos Dağ Yarışında ise sporcular, çakıl plaj, dere yatakları, ormanlık patikalarını geçerek zorlu kayalık parkuru tamamlayarak zirveye ulaşmaya çalışacak.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı ve yarış organizatörü Semih Özdemir, "12'nci Sea to Sky Extreme Enduro Yarış organizasyonumuzu 13-16 Ekim'de Kemer'de gerçekleştiriyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. 33 ülkeden yaklaşık 350 kişinin kaydı var şu anda. Bu yıl çok iyi bir ilgi var, geçen iki yıldaki geri dönüşlerden iyi kayıt aldık. Etaplarımız geçen yıllara göre biraz daha zorlu. Sky Race yarışımız geçen yıl çok hızlıydı onu yine biraz daha extreme enduro standartlarına çektik. 4 günlük güzel bir yarış olacak. Sporcuları uğraştıracak bir etap" dedi.

Profesyonel yarışçılar, fabrika yarış takımlarından ünlü yarışçıların geleceğini anlatan Semih Özdemir, "Yine gelen bireysel yarışçıların reklamları, medya temsilcileri sonuçta hepsi Kemer'e geliyorlar. Sonuçta bunların hepsi aynı zamanda tanıtım hizmeti. Kemer için güzel bir fırsat. Bizim videolarımız veya sosyal medya paylaşımlarımız çok büyük kitlelere ulaşıyor. Yine bu yıl bunlardan bir tanesini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

SPOR 33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacak
SPOR 33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacak
SPOR 33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacak
SPOR 33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacak
SPOR 33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacak
SPOR 33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacak
SPOR 33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacak
SPOR 33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacak
SPOR 33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacak
SPOR 33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacak
SPOR 33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacak

Tahtalı Dağı, Motosiklet, Antalya, Kemer, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR 33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR 33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacak - Son Dakika
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