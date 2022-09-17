Citroen e-C4, Türkiye'de satışa sunuluyor! İşte tarih - Son Dakika
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Citroen e-C4, Türkiye'de satışa sunuluyor! İşte tarih

17.09.2022 23:09
Citroen e-C4, Türkiye'de satışa sunuluyor! İşte tarih

350 km menzile sahip olan Citroen e-C4, Ekim ayında ülkemizde satışa sunulacak. İşte aracın teknik özellikleri ve tasarımı!

Citroën, tamamen elektrikli e-C4 ile elektrikli mobilite hamlesini devam ettiriyor. 50 kW saatlik bataryayı 100 kW DC hızlı şarj desteği gücüyle birleştirerek rakiplerinin çoğundan daha iyi şarj süreleri sunmayı başaran ve 350 km menzile sahip olan Citroen e-C4, Ekim ayında ülkemizde satışa sunulacak.

Günlük ihtiyaçları karşılamak için geliştirilen bir otomobil olan e-C4, sessiz, sarsıntısız, dinamik ve CO2 içermeyen bir sürüş imkanı sağlıyor. Aracı şarj etmek için ev tipi normal bir priz yeterli olurken, uzun yolda minimum zaman kaybı ile yola devam edebilmeniz için 100 kW hızlı şarj imkanı sunuluyor.

Citroen e-C4 özellikleri

Sadece 30 dakika gibi kısa bir sürede batarya yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor. Elektrikli araçlarda lityum-iyon piller kullanıldığı için, hızlı şarj (DC) ile dolum hızı, şarjın başlangıcında, sonuna göre daha hızlı gerçekleşiyor.

• Güç: 136 hp (100 kW)

• Tork: 260 Nm

• Batarya: Lityum iyon; Kapasite: 50 kWsa; Menzil: 350 km WLTP

• Dahili şarj cihazı (OBC): 7,4 kW

• Şarj süresi;

– 100 kW hızlı şarj (DC) istasyonu: 30 dakikada %80/ 10 dakikada 100 km şarj

– Wall Box 7,4 kW/ 22 kW: : 7 saat 30 dakika

– Ev tipi priz: 15 saat (güçlendirilmiş priz) ve 24 saatten uzun (standart priz) arasında

Bu nedenle, bataryanın tamamen dolmasını beklemek yerine bataryayı yüzde 80'e kadar şarj ederek yola çıkmak daha avantajlı. İçten yanmalı motorlu araçlarda, kabin içi ısıtma motordan çıkan egzoz gazının sıcaklığından faydalanılarak sağlanıyor.

Citroen e-C4, <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'de satışa sunuluyor! İşte tarih

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Elektrikli araçlarda içten yanmalı bir motor olmadığı için kabin iç sıcaklığının ayarlanması amacıyla kullanılabilecek bir egzoz gazı oluşmuyor. Bu sebeple kabin iklimlendirmesi için direkt olarak bataryada depolanan elektrik kullanıldığında ise menzil olumsuz etkileniyor.

Elektrikli araçlardaki bu durumu engellemek amacıyla ısı pompası kullanılıyor. Isı pompası sayesinde, kabin içi iklimlendirme amacıyla bataryada depolanan elektrik kullanılmıyor, bunun yerine dış havanın basınç değeri değiştirilerek sıcaklığı arttırılıyor veya azaltılıyor. Sıcaklığı değiştirelen dış hava, kabin içindeki havayı ısıtmak veya soğutmak amacıyla da kullanılabiliyor.

Maksimum menzil sunmayı hedefleyen e-C4'te yüksek verimli ısı pompası standart olarak bulunuyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Citroen, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Citroen e-C4, Türkiye'de satışa sunuluyor! İşte tarih - Son Dakika

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SON DAKİKA: Citroen e-C4, Türkiye'de satışa sunuluyor! İşte tarih - Son Dakika
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