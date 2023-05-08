36. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Hayata Değer Katanlar Ödül Tören'inde Haberler.com'a kalite ödülü verildi - Son Dakika
Üye Girişi

36. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Hayata Değer Katanlar Ödül Tören'inde Haberler.com'a kalite ödülü verildi

08.05.2023 19:54

36.Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi , İş, Sanat ,Siyaset ve Akademik dünyayı bir araya getirdi. 7 Mayıs Swissotel The Bosphorus Istanbul'da gerçekleşen törende, Haberler.com'a kalite ödülü verildi.

Türkiye ve dünya genelinde tüketicilerin bilinçlenmesi ve ekonomideki değişimlerin takip edilmesi amacıyla Lob'ın Internatıonal tarafından düzenlenen european busıness clup assocıatıon ve dmw diplomatlar birliği tarafından desteklenerek Avrupa birliğine akredite gerçekleşen uluslararası tüketici Zirvesi'nin 36'ıncisi ,7 Mayıs Swissotel The Bosphorus İstanbul'da gerçekleşti.

MEDYA VE SANAT DÜNYASININ ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ KATILDI

1988 yılında lob'ın ekibi Fahri Ustaoğlu başkanlığında, Fehim Ustaoğlu koordinasyonunda 36 yıldır faaliyetlerini sürdüren uluslararası tüketici kalite zirvesi ,bu yıl da tüketici sorunlarını dile getirmek ve çözüm önerilerini paylaşmak üzere toplandı. Zirveye, tüketiciye ürün ve hizmet sunan markaların yanı sıra bürokrasi, siyaset, medya ve sanat dünyasının önemli temsilcileri katıldı.

36. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Hayata Değer Katanlar Ödül Tören'inde Haberler.com'a kalite ödülü verildi

BAŞKAN FAHRİ USTAOĞLU KONUŞMA YAPTI

Lob'ın Internatıonal Başkanı Fahri Ustaoğlu'nun açılış konuşmasında, "36 yıldır tüketicinin bilinçlenmesi üreticinin bilinçle ortak olması için çalışmalar yapıyoruz. Türkiye imalat ve hizmet sektöründe dünya standartlarını yakalamıştır. Bu noktaya gelmemizde küçük de olsa bir katkımızın olması heyecanımızı ilk günkü gibi zirvede tutmaktadır. Bu yılda 36.Tüketici Zirvesini Hayata Değer Kat mottosuyla gerçekleştirdik. Sanat, siyaset ve iş dünyamızın hayatımıza değer katan isimlerini Hayata Değer Katanlar Ödülleriyle çalışmalarını teşvik ettik." dedi.

Hayata Değer Katanlar ve Meslek Başarı Ödülü alan isimlerden bazıları;

  • AK Parti İstanbul Milletvekili AV.Serkan Bayram
  • Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce
  • Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz
  • Müjdat Gezen
  • Kamuran Akkor
  • Yonca Evcimik
  • Nurcan Sabur
  • Hakkı Bulut
  • Çiğdem Tunç
  • Ümit Yaşar
  • Nagihan Karadere
  • Selen Görgüzel
  • Elif Karlı
  • Ozan Orhon
  • Merve Demir
  • Haberler.com genel yayın yönetmeni Av.Bedia Teymur
  • Şinasi Günaydın
  • BHT Clınıc Istanbul Tema Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Ömer Kurnaz
  • Ümit Yaşar
  • Rumeli Orhan Ve Kemal
  • B.O.S KOZIJNEN
  • SKB BODYGUARD
YORUMLAR
500

Bedia Teymur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 36. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Hayata Değer Katanlar Ödül Tören'inde Haberler.com'a kalite ödülü verildi - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Fenerliler Jesus'un açıklamasına büyük tepki gösterdi: Dalga mı geçiyorsun?
19:12 Hayvanat bahçesine giden genç turist orangutanın yaptıklarıyla şaşkına döndü
19:10 Son Dakika: Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu
18:52 Süper Lig'de kritik randevu! Canlı anlatım
18:37 Hatay'da feci kamyon faciasında yaşamını yitiren 7 kişi, yan yana defnedildi
18:36 Sahibinden kaçan koç çatıya çıktı, görenleri hem şaşırttı hem güldürdü
18:31 Hatay'da kamyon faciasında ölen 7 kişi, yan yana defnedildi
18:30 Çatıya çıkan koç, hem güldürdü hem uğraştırdı
18:23 HDP'den İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıyla ilgili ilk yorum: Bu iktidarın organize bir saldırısıdır
18:16 İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıyla ilgili tartışmalara HDP de katıldı: Provokasyondur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2023 20:00:06. #1.11#
SON DAKİKA: 36. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Hayata Değer Katanlar Ödül Tören'inde Haberler.com'a kalite ödülü verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement