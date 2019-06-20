Son Dakika Haberleri: 37 sığınmacı sporcu, Tokyo 2020'ye katılmaya çalışacak
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37 sığınmacı sporcu, Tokyo 2020'ye katılmaya çalışacak

52 dakika önce

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'na girmek için 37 adayın bulunduğunu açıkladı.

37 sığınmacı sporcu, Tokyo 2020'ye katılmaya çalışacak, System.String[]
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'na girmek için 37 adayın bulunduğunu açıkladı.
IOC'den yapılan açıklamaya göre, olimpik burs alan 37 sporcu, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı oyunlara katılmaya çalışacak.
Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Eritre, Etiyopya, İran, Kamerun, Güney Sudan, Sudan ve Suriye olmak üzere 9 ülkeden 37 sporcunun bulunduğu listeye, Rio 2016'daki ilk Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'nda yer alan 10 kişi de girdi.
Açıklamada ayrıca IOC Başkanı Thomas Bach'ın "Şu aşamada takımın kaç kişiden oluşacağını bilemiyoruz ama Rio 2016'daki takımdan fazla olacağını söyleyebiliriz. 37'si de kota almak istiyor." ifadelerine de yer verildi.
Atletizm, badminton, boks, halter, judo, karate, tekvando, yüzme branşlarında yarışan sporcular arasında, 2016 Rio Olimpiyatları'nda erkekler 100 metre kelebek kategorisinde mücadele eden Suriyeli yüzücü Rami Anis de bulunuyor. Rio 2016'ya Belçika'da hazırlanan 28 yaşındaki Rami Anis, 2018'den bu yana İstanbul'da yaşıyor.
Adayların, Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'na girmek için uluslararası kota kriterlerine mümkün olduğunca yakın dereceler elde etmesi gerekiyor.
Tokyo 2020'ye kaç sığınmacı sporcunun katılacağı 2020'nin haziran ayında açıklanacak.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:17 Kaynak: AA
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo, Güncel
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