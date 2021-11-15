Üye Girişi
38.Kocaeli Rallisi'nde Saniyelerin Savaşı - Son Dakika

38.Kocaeli Rallisi'nde Saniyelerin Savaşı

15.11.2021 16:43
38.Kocaeli Rallisi'nde Saniyelerin Savaşı

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 5.ayağı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 38. Kocaeli Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ekibinin liderliğiyle sona erdi.

İlk gününü Buğra Banaz-Gürkal Menderes ekibinin 138 saniye önünde lider tamamlayan Özdemir, ikinci gün son özel etaba kadar büyük çekişmeye sahne olan rallide, Ford Fiesta R5 ile kariyerinin ilk genel klasman birinciliğini kazanmış oldu. BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibinin 1,1 saniye farkla ikinci sırada tamamladığı 38. Kocaeli Rallisi'nde, üçüncülük basamağında ise aynı takımdan İtalyan ekip Tullio Versace-Eneo Giatti yer aldı. Rallinin markalar birincisi Castrol Ford Team Türkiye olurken, takımlar birinciliğini BC Vision Motorsport kazandı.

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda, Spor Toto, Evofone, 41 Burda AVM, TGI Fridays, Auto Club, Fora Takip ve Power APP katkılarıyla düzenlenen rallide, İki Çeker Klasmanı ve Sınıf 4'te Fiat Motorsporları takımından Fatih Kara-Bilge Ayan, Sınıf N'de Evofone Rally Team'den Buğra Can Kılıç-Yusuf Çalık, Sınıf 3'te Castrol Ford Team Türkiye takımından Erol Akbaş-Egemen Dural, Sınıf 5'te de Clio Rally Trophy Turkey'den Nebil Erbil-Onur Ahıskalı ilk sırada yer aldılar. Genç Sürücüler Klasmanında Castrol Ford Team Türkiye takımından Burak Erdenerile yarışan Emre Hasbay birinciliğe ulaşırken, Genç copilotlar birinciliğini de Gürol Baranlı ile yarışan Alperen Tetik kupa kaldıran isim oldu. 2019 TOSFED Yıldızını Arıyor Kadınlar Birincisi olarak bu sezon TOSFED ve FIAT desteğinde şampiyonayı takip eden Su Yüksel, Yağmur Aksoy'un copilotluğunda kadın pilotlar birincisi olarak podyuma çıkarken, kadın copilotlar birinciliğini de eşi Tuncer Sancaklı'nın copilotluğunu yapan Asena Sancaklı kazandı.

35 yaş üzeri klasik otomobillere açık historic ralli klasmanında Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya-Kerim Tar Ford Escort MKII ile Genel Klasman ve Kategori 2 birinciliklerini kazanırken, Onur Çelikyay-Serdar Canbek Murat 124 ile Kategori 1 birinciliğini elde etti.

Şevki Gökermen Ralli Kupası'nda ise Fiat Egea ile yarışan Yaman Yılmaz-Soner Tamer Genel Klasman ve Kategori 2 birinciliğine uzandı. Kategori 1'de Tan Çağlayan-Selda Çağlayan çifti, Kategori 3'te Melih Cevdet Yıldırım- Mert Kaya ve Kategori 4'te de Ateş Berberoğlu-Elif Sarıkaya birincilikleri paylaşan ekipler oldular. 41 Burda AVM'de düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, TOSFED Başkan Yardımcısı Onur Sürmeli ve KOSDER Başkanı Ceyhun Yalçın ile yetkililer takdim etti.

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 27-28 Kasım tarihlerinde İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenecek olan 41.İstanbul Rallisi ile sona erecek.

38.Kocaeli Rallisi'nde Saniyelerin Savaşı

Kocaeli, Türkiye, Ralli, Ford, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 38.Kocaeli Rallisi'nde Saniyelerin Savaşı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arkeologlar türbe sanılan yeri kazdı, sonuç hayal kırıklığı 16:43 Arkeologlar türbe sanılan yeri kazdı, sonuç hayal kırıklığı Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı 16:35 Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatteki magazin olayları 16:24 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatteki magazin olayları
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! 16:20 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı 16:00 Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti 15:51 Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti
Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi 15:34 Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler 14:20 Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler

Son Dakika Haberleri
16:42 Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım
16:41 Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi
16:31 Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı!
16:23 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatteki magazin olayları
16:19 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik!
15:59 Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı
15:51 Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti
15:49 Merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 17,4 milyar TL açık verdi
15:48 Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın yıldızı De Vrij, kritik maçta yok
Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım         
16:43
Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi         
16:42
Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı!         
16:31
"Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı! "Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı!         
16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik!         
16:17
Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi         
15:58
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret         
14:51
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi hakkında söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri tekrar gündeme geldi Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi hakkında söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri tekrar gündeme geldi         
14:14
Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti         
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Geçmesini beklediler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Geçmesini beklediler         
12:40
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü         
11:31
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 16:53:31. #1.13#
SON DAKİKA: 38.Kocaeli Rallisi'nde Saniyelerin Savaşı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement