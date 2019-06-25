4 bin 135 rakımda 'çocuk istismarı' mesajı
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mehmet Şerif Karahan, 4 mevsim zirvesinde kar bulunan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nda pankart açıp çocuk istismarına dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde yaşayan Mehmet Şerif
Karahan, 4 mevsim zirvesinde kar bulunan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nda pankart açıp çocuk istismarına dikkat çekti.
İlçe merkezinde yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Şerif Karahan, yaptığı kardan savaş uçağı ve yetiştirdiği tavuğun 2,85 gramlık yumurtasıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise takım elbise giyip Cilo Dağı'na çıkan Karahan, "2 çocuk babasıyım. Her gün ortaya çıkan çocuk istismarı haberleri beni çok üzüyor. Ben de 2 çocuk babası olarak buna dikkat çekmek için takım elbise giyip Cilo Dağı'na çıktım. Kundura ayakkabı ve takım elbise giyip Cilo Dağı'na çıkan ilk kişiyim galiba. Geleceğimiz olan çocuklar için istismara dur demek için bunu yaptım" dedi. Türkiye
'nin 2. en yüksek dağı olan ve zirvesi dört mevsim boyunca erimeyen kar ve buz örtüsü ile kaplı tektonik bir dağ olan Cilo Dağı'nda üzerinde 'Çocuk susar sen susma, istismara sessiz kalma' pankartı açan Karahan, herkesten destek beklediğini sözlerine ekledi. - HAKKARİ
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