4 bin kilometreden uzanan yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 bin kilometreden uzanan yardım eli - Son Dakika

4 bin kilometreden uzanan yardım eli

6 saat önce

Avrupa'da yaşayan gurbetçiler arasında düzenlenen ve büyük ilgi gören yardım kampanyasında alınan tekerlekli sandalye, akülü araba, bot ve montlardan oluşan yardımlar ilçe ve köylerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

4 bin kilometreden uzanan yardım eli, System.String[]

Avrupa'da yaşayan gurbetçiler arasında düzenlenen ve büyük ilgi gören yardım kampanyasında alınan tekerlekli sandalye, akülü araba, bot ve montlardan oluşan yardımlar ilçe ve köylerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.


Gurbetçilerin destekleri ile alınan yardım malzemelerinin bir kısmını teslim alan Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, "Avrupa Kayserililer Birliği Başkanlığı ile Sarız Belediyesi olarak iletişime geçerek desteklerini talep etmiştik. Onlar da 'İlçenize nasıl faydalı olabiliriz?' diye bize sormuşlardı. Biz de engelli bireylerimiz için, okulda eğitim gören çocuklarımız için bot, mont gibi ihtiyaçlar talep ettik. Ayrıca engelli bireylerimiz için tekerlekli ve akülü sandalye ihtiyaçlarımızın olduğunu söyledik. Onlar da sağ olsunlar gurbette güzel bir kampanya yürüttüler. O kampanya doğrultusunda Kayseri'nin bütün ilçelerindeki engelli bireylerimiz için akülü araba temin etmişler. Hepsine teşekkür ediyorum.


Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat, "Derneğimizi 2013 yılında 15 arkadaşımız ile birlikte kurduk. Derneğimiz daha çok sosyal faaliyetlerde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl yine sosyal faaliyetler çerçevesinde 2 bin çocuğumuzu giydirdik. Bu yıl da Avşarlar Derneğimiz ile birlikte Sarız ilçemize proje yapmayı düşündük. Engelli sandalye, kıyafet ve bot almak için güzel bir kampanya başlattık. Avşarlar Derneği ile birlikte, gurbetçi vatandaşlarımız da destek verdiler. Gelecek yıl bu yardımları daha fazla artırarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" ifadesinde bulundu.


Avrupalı Karayurtlu Avşarlar Yardımlaşma Derneği Başkanı Ersoy Korkmaz ise, "Dernek olarak 2013 yılında 160 üye ile başladık ve çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Avrupa'daki dağılmış gençleri bir araya getirmeye çalıştık. Avrupa Kayserililer Birliği ile birlikte projeyi destekledik. Bu yıl 4 bin kilometre uzaktan çıkıp geldik. Kayserinin ilçelerinde çok büyük sorunlar olduğunu gördük. Okul çocuklarımızın sıkıntısını çözmek için çalıştık. Yardım kampanyası başlattık ve yaklaşık 800 çocuğumuzu giydirmek için yardım topladık. Aldığımız eşyaları kendi çocuklarımıza almış gibi aldık. Ne kadar gurbet acısı ile yaşasak da vatanımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Köyümüzdeki her insana ulaşmaya çalışacağız" diye konuştu.


Kayseri Profiks Medikal Tıbbi Malzeme Deposu Öykü Özdemir ise, "Bu tür proje ve faaliyetlerde bulunmaktan onur duyuyoruz. Bu duyarlılık camiası halkası adı altında bir parça da biz olabiliyorsak ne mutlu bize" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Kayseri, Avrupa, Sarız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aracı perte çıkınca engelli kızını hastaneye götüremiyor
Ülke şokta! Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler Asgari ücretin olmadığı ülkelerde maaşlar nasıl belirleniyor? İşte ülkelerin uyguladığı maaş sistemi NEC Nijmegen, Ferdi Kadıoğlu için FIFA'ya başvurduklarını söyledi

Son Dakika Haberleri
18:10 Sürücünün hemzemin geçitteki bariyerleri kırması güvenlik kamerasında - Son Dakika
18:10 Uşak'taki yurtta taciz ve kötü muamele davasında hapis cezası - Son Dakika
18:10 Günün Özeti - Son Dakika
18:10 Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
18:10 Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika
16:58 Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 18:12:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 bin kilometreden uzanan yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]