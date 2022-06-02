4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Sivas Valisi Şimşek'i ziyaret etti - Son Dakika
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4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Sivas Valisi Şimşek'i ziyaret etti

02.06.2022 18:24
4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Sivas Valisi Şimşek'i ziyaret etti

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu ve üyeleri Niğde'den Sivas Valiliği'ne atanan Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu ve üyeleri Niğde'den Sivas Valiliği'ne atanan Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan ve beraberindekiler, Şimşek'e görevinde başarı diledi.

Karahan, cemiyetin faaliyetleri hakkında Şimşek'e bilgi aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Şimşek ise Sivas basının güçlü olduğunu söyledi.

Şehir için yapılacak çalışmalarda birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapan ve valilik olarak basının destekçisi olacaklarını dile getiren Şimşek, şehrin yararına olan her projenin devam edeceğini belirtti.

Şimşek, göreve başlamasının hemen ardından Demir Grup Sivasspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının da hem şehir, hem de şahsı adına mutluluk verici olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Sivas Valisi Şimşek'i ziyaret etti - Son Dakika


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