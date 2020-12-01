4 futbolcusu korona olan Newcastle United'ın Aston Villa maçı ertelendi

Kuzey Londra ekibinde Pazar günü yapılan koronavirüs testlerinde, 4 oyuncu ile teknik heyetteki bazı isimlerinin testleri pozitif çıktı. Antrenman sahası çarşamba gününe kadar kapatılan İngiliz kulübünün erteleme talebi federasyondan karşılık buldu.

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