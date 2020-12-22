4 gündür kayıp genç, arkadaşının evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu - Son Dakika

4 gündür kayıp genç, arkadaşının evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

22.12.2020 17:26
4 gündür kayıp genç, arkadaşının evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu, System.String[]

BURSA'da, arkadaşlarının yanına gittiğini belirterek evden ayrılan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan Muhammed Ali Aydın (19), arkadaşı H.A.'nın (20) evinde ölü bulundu.

BURSA'da, arkadaşlarının yanına gittiğini belirterek evden ayrılan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan Muhammed Ali Aydın (19), arkadaşı H.A.'nın (20) evinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre Aydın'ın silahla vurulduğu tespit edildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, 75. Yıl Mahallesi Yeşil Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Geçen Cumartesi günü Muhammed Ali Aydın, arkadaşlarının yanına gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. 4 gündür Aydın'dan haber alamayan ailesi ve arkadaşları, Muhammed Ali Aydın'ın yanına gittiği arkadaşı H.A.'nın evine baktı. Aydın'ın arkadaşları dakikalarca kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca, binanın üst katında oturanlardan yardım istendi. Komşuların yardımıyla H.A.'nın evine, arka pencereden giren 3 arkadaş, Aydın'ı evdeki koltuğun üzerinde hareketsiz yatarken buldu. Arkadaşları, uyandırmaya çalıştıkları Aydın'ın nefes almadığını fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

CESEDİ BULAN GENÇLER GÖZALTINDAAydın'ın cesedini inceleyen polis ekipleri, kıyafetlerde kan izlerine rastlayınca konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine ve Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verdi. Vücudunda herhangi bir yaralanma olup olmadığını kontrol eden sağlık ekipleri, Aydın'ın silahla kasığından vurulduğunu tespit etti. Polis, Aydın'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlatırken, cesedi bulan 3 arkadaşını da gözaltına aldı.

Öte yandan Muhammed Ali Aydın'ın ağabeyleri durumu öğrenince olay yerine geldi. Burada birbirlerine sarılarak ağlayan gençleri, polis ekipleri sakinleştirdi.


4 gündür kayıp genç, arkadaşının evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
4 gündür kayıp genç, arkadaşının evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
4 gündür kayıp genç, arkadaşının evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
4 gündür kayıp genç, arkadaşının evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
4 gündür kayıp genç, arkadaşının evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
4 gündür kayıp genç, arkadaşının evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
4 gündür kayıp genç, arkadaşının evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
4 gündür kayıp genç, arkadaşının evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
4 gündür kayıp genç, arkadaşının evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
4 gündür kayıp genç, arkadaşının evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
4 gündür kayıp genç, arkadaşının evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
4 gündür kayıp genç, arkadaşının evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
4 gündür kayıp genç, arkadaşının evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
4 gündür kayıp genç, arkadaşının evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Muhammed Ali, Yıldırım, Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 gündür kayıp genç, arkadaşının evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

21 yaşındaki model Madalny Davis, selfie çekmek için tırmandığı çitlerden düşerek hayatını kaybetti Pep Guardiola: Devre arası forvet transferi yapmayacağız Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'çıplak arama' paylaşımlarına soruşturma başlattı Altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi TÜİK'in asgari ücret önerisi kabul edilirse en yüksek işsizlik maaşı 2.827 liraya çıkacak Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Basılan kıraathanenin sahibinin sözleri şok etti: Abimi koronadan kaybettim, ama virüsün varlığına inanmıyorum
TFF'nin hükmen mağlubiyet kararına ilk tepki Beşiktaş'tan geldi: Vicdanlara sığmaz TFF'nin hükmen mağlubiyet kararına ilk tepki Beşiktaş'tan geldi: Vicdanlara sığmaz         
17:36
Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti         
17:22
Koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşan Prof. Dr. Orhan Kural, diyaliz makinesine bağlı yaşam mücadelesi veriyor Koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşan Prof. Dr. Orhan Kural, diyaliz makinesine bağlı yaşam mücadelesi veriyor         
17:15
Gençlerin kavgasında 16 yaşındaki Ahmet, bıçaklanarak hayatını kaybetti Gençlerin kavgasında 16 yaşındaki Ahmet, bıçaklanarak hayatını kaybetti         
16:47
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Müvekkili telefon numarasını erotik shoplara verdi, kadın avukat bu sözlerle isyan etti Müvekkili telefon numarasını erotik shoplara verdi, kadın avukat bu sözlerle isyan etti         
15:50
Son dakika! Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının adı belli oldu: Comirnaty Son dakika! Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının adı belli oldu: Comirnaty         
15:26
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et         
14:58
Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu         
14:35
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek         
13:51
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam         
13:38
İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı         
12:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
Elektrik faturası 75 liranın üzerinde gelenler serbest tüketici olabilecek Elektrik faturası 75 liranın üzerinde gelenler serbest tüketici olabilecek         
10:01
Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusu için son tarih 31 Aralık Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusu için son tarih 31 Aralık         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 17:47:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 gündür kayıp genç, arkadaşının evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei