Son Dakika Haberleri: 4 İlçede Yollara Bakım Ve Onarım Yapılacak

4 İlçede Yollara Bakım Ve Onarım Yapılacak

38 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi, İzmit, Körfez, Derince ve Kandıra ilçelerinin çeşitli yerlerinde yolların onarım ve bakım işi için ihale düzenlendi.

4 İlçede Yollara Bakım Ve Onarım Yapılacak, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğal olaylar nedeniyle ve zamanla deforme olan yolların bakım ve onarımı için ihaleye çıktı. İzmit, Körfez, Derince ve Kandıra ilçeleri için ''Yol Bakım, Onarım ve Yapım İşi'' ihalesine 13 firma teklif sundu. İşin yaklaşık maliyetinin 12 milyon 864 bin 544 TL olarak belirlendiği ihalede en düşük teklifi 7 milyon 976 bin 200 TL ile Tekim İnşaat firması verdi. En yüksek teklif ise 12 milyon 936 bin 600 TL ile Kar Asfalt Yol Yapım İnşaat firmasından geldi.

ÜST YAPI DÜZENLEMELERİ YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi, İzmit, Körfez, Derince ve Kandıra ilçelerinde bulunan çeşitli yolların üst yapı düzenlemeleri ile bakım ve onarım çalışmaları için ihale gerçekleştirdi. İhale kapsamındaki çalışmalarda parke, bordür, granit, taş duvar ve yağmur suyu kanal çalışmaları gerçekleştirilecek. İhale kapsamında 25 bin metrekare parke, 10 bin metrekare idari malı parke, 16 bin metre bordür, 12 bin metreküp taş duvar, 10 bin metreküp yağmur suyu kanalı çalışması gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:45 Kaynak: Bültenler

Derince, Körfez, İzmit, Güncel
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