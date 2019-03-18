Son Dakika Haberleri: 4 İlde Fuhuş Operasyonu: 16 Gözaltı

4 İlde Fuhuş Operasyonu: 16 Gözaltı

1 saat önce

ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde, polis ekiplerince 'Bal tuzağı 5' adıyla düzenlenen fuhuş operasyonunda, 16 kişi gözaltına alındı.

4 İlde Fuhuş Operasyonu: 16 Gözaltı, System.String[]
ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde, polis ekiplerince 'Bal tuzağı 5' adıyla düzenlenen fuhuş operasyonunda, 16 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi, adliyeye sevk edildi. 

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra İstanbul, Ankara ve Sivas'ta, 'Bal tuzağı 5' adıyla fuhuş operasyonu düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 16 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 7'si, adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 kişi, fuhşa teşvik ve aracılık etmek, fuhşa zorlamak ve yer temin etmek ile suçlanıyor. 

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:38 Kaynak: DHA

Polis, Eskişehir, Güncel
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