4. İstanbul Orchestra'sion Uluslararası Piyano Yarışması

4. İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması, 7-14 Mart 2020'de gerçekleştirilecek.

4. İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması, 7-14 Mart 2020'de gerçekleştirilecek.



Notre Dame de Sion Fransız Lisesinde uluslararası düzeydeki profesyonel müzisyenleri bir araya getirmeyi ve tanıtmayı hedefleyen yarışmaya ilişkin basın toplantısı düzenlendi.



Yarışma başkanı ve okul müdürü Yann de Lansalut, jüri üyelerinin talepkar tutumları sayesinde yarışmanın dünya çapında yer edindiğini belirterek, "İstanbul'daki bir eğitim kurumu olarak eğitim kadromuzla ve mezunlar derneğimizin üyeleriyle birlikte bu uluslararası piyano yarışmasını kendi kurumumuz bünyesinde düzenlemekten mutluluk ve gurur duyuyoruz." dedi.



Türkiye'de özellikle piyanoda ve diğer alanlarda önemli sanatçıların olduğunu vurgulayan Lansalut, "Müzik evrensel dili olan bir sanat." diye konuştu.



"Önem kazanan bir piyano yarışmamız var"



Jüri Başkanı Vahan Mardirossian da iki yılda bir düzenlenen yarışmanın dördüncüsünün düzenlendiğini hatırlatarak, "Piyano yarışmamız önemsenmeye ve dünya çapında tanınmaya başlandı. Geçenlerde Almanya'da Japon bir müzisyenle karşılaştım. Kendisi yarışmamıza duyduğu ilgiyi dile getirdi. Gittikçe önem kazanan bir piyano yarışmamız var." şeklinde konuştu.



Yarışmada bazı yeniliklerin olduğunu belirten Mardirossian, "Dünya çapındaki katılımcılar, sadece posta ile değil internet sitesi üzerinden online başvuru da yapabilecek." dedi.



Mardirossian, çağdaş besteci Ali Darmar'ın bu yarışma için bir eser bestelediğini, bu eserin üçüncü aşamaya gelen yarışmacılar tarafından çalınacağını ve en iyi yorumu sunana özel bir ödül verileceğini kaydetti.



Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi kurucusu Prof. Dr. Filiz Ali yarışmaların genç müzisyenlerin motivasyonu ve meslek hayatında ileriye doğru adım atabilmeleri için önemli olduğuna dikkati çekti.



OdeonArts Müzik kurucusu Saba Sümer ise piyano yarışmalarının genç yetenekleri keşfetmek için yapıldığını belirterek, "Bu uluslararası yarışmalarda uzun yıllar piyano eğitimi almış genç yıldız adayları hem kendi yeteneklerin sunma fırsatı elde ediyorlar hem de heyecanla girdikleri yarışmalarda birbirlerini gözlemleme ve dünyanın çeşitli coğrafyalarından arkadaşlar edinme fırsatı yakalıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Toplantıya katılan yarışmanın genel sekreteri Emmanuelle Beaufils, devlet sanatçısı ve piyanist Ayşegül Sarıca, piyanist ve besteci Ali Darmar, İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali kurucusu Mehmet Mestçi ve piyanist Metin Ülkü de yarışmaya ilişkin görüşlerini dile getirdi.



Yarışma



Vahan Mardirossian'ın başkanlık ettiği yarışmanın jürisinde, yazar Jean-Yves Clement, piyanist Gülsin Onay Pierre Reach, Keng Zhou, Ratimir Martinovic ve Antonio di Cristofano yer alıyor.



Yarışmada birinciye 8 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye ise 2 bin dolar ödül verilecek. Birincilik ödülünü alan yarışmacıya, iki sene içerisinde birkaç konser vermesi de teklif edilecek.



Ayrıca çeşitli ödüllerin de verilebileceği adaylarından biri ise yarışmayı takip eden iki yıl içinde Fransa'daki Saint-Bonnet Tiyatrosunda resital verecek.



Son kayıt tarihi 31 Ekim olan 7-14 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek yarışmanın ödülleri, finalin kapanışı vesilesiyle düzenlenecek gala gecesinde takdim edilecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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