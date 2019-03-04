Son Dakika Haberleri: 4 Mart Pazartesi Dha Spor Gündemi

4 Mart Pazartesi Dha Spor Gündemi

44 dakika önce

konuştuDaha önce kendisini zorlayan sakatlığını tamamen atlattığını belirten Kayaalp, kapasitesinin tamamını minderde sergileyebilecek derecede hazır duruma geldiğini söyledi9'uncu kez Avrupa şampiyonluğunu kazanmak istiyorum.

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konuştu

Daha önce kendisini zorlayan sakatlığını tamamen atlattığını belirten Kayaalp, kapasitesinin tamamını minderde sergileyebilecek derecede hazır duruma geldiğini söyledi

9'uncu kez Avrupa şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. 8 Avrupa şampiyonluğuyla Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale etmiştim, şimdi de Allah'ın izniyle o rekoru kıracağız

Hedefim her zaman zirve. 2020'de olimpiyat şampiyonu olarak, ikinciliğin ve üçüncülüğün yanına bu şampiyonluğu eklemek istiyorum

Güreşte o mindere çıkarken rakibin karşısında gerçekten büyük bir cesaret, yürek olması lazım. Korkak olmamanız lazım. Allah'a şükür bende korkaklık yok, yürek var, cesaret de var"

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Milli Takımın başında yerli hoca olması lazım. Şenol hocaya hayırlı uğurlu olsun. Kesinlikle doğru bir karar. Şenol hocanın Milli Takımı tekrar iyi yerlere getireceğine inanıyorum

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SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor

20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılarda Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı takım Antalyaspor maçına hazırlanacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG

19.00 Altay - Balıkesirspor Baltok

YÜZME FEDERASYONU

09.30 Yüzme Federasyonu ile Medical Park Hastaneleri arasında sponsorluk sözleşmesi imzalanacak. - Kayaalp

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:36 Kaynak: DHA

Hamza Yerlikaya, Spor
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