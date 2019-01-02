Son Dakika Haberleri: 4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu

4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu

6 dakika önce

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'nun Hopa ile Artvin arasındaki dördüncü etabı başladı.

4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu, System.String[]
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'nun Hopa ile Artvin arasındaki dördüncü etabı başladı.

Daha önce 2009, 2010 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen, bu yıl da 30 Aralık'ta Ordu'dan başlatılan etkinlik kapsamında yola çıkan Atilla Bisiklet Takımı'ndan 12 sporcu, dördüncü etap için Hopa ilçesinden Artvin'e hareket etti.

Hopa Milli İrade Parkı'nda toplanarak etap için hazırlıklarını tamamlayan sporcuları, vatandaşlar uğurladı.

Atilla Bisiklet Takımı'nın kurucusu ve kaptanı Atilla Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AKSA'nın sponsorluğunda Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'nun dördüncüsünü düzenlediklerini hatırlattı.

Daha önceki yıllarda İstanbul'dan start alarak bu etkinliği düzenlediklerini belirten Atay, toplam 7 etaplık tura 5 lojistik destekçi, 12 sporcu olmak üzere 17 kişinin katıldığını ifade etti.

Atay, amaçlarının Sarıkamış şehitleri için farkındalık oluşturmak olduğuna dikkati çekerek, "Milyonlarca insan Çanakkale şehitleri için Çanakkale'ye akıyor. Sarıkamış şehitlerini anma törenlerine daha çok vatandaşın katılması konusunda farkındalık yaratmak için bu organizasyonu düzenliyoruz. Olumlu etkilerini de gördük, bu bizi mutlu etti." dedi.

Etabın, mevsim nedeniyle çok zor şartlara sahip olduğuna işaret eden Atay, şehitlerin yüzyıl önce yaşadığı o soğuk ve acıyı sporcuların da kısmen yaşamak istediğini, bu nedenle hava şartları ne olursa olsun tüm etabın bisikletlerle geçildiğini kaydetti.

Atay, 4 Ocak'ta Kars'a vararak, 5 Ocak'ta resmi törenlere katılacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sarıkamış'ta takım olarak şehitlik ziyaretlerimizi yapacağız. Etaplardan aldığımız sembolik toprakları da mezarlara bırakacağız. Bu etkinliğimizi inşallah her sene yapmaya devam edeceğiz. Son yıllarda on binlerce insan Sarıkamış'a akıyor. Bizim de bunda bir katkımız olmuşsa onur duyarım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:57 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP, Yılbaşı Gecesi Taksim'de Açılan ÖSO Bayrağını Meclis'e Taşıdı Milyonlarca Emeklinin Maaş Zammı, Yarın Açıklanacak Enflasyon Verisiyle Belli Olacak

Boynundan Çıkardığı Şalı Sokak Köpeğinin Üzerine Örttü Aralık Ayında Yüzde 48,33 ile En Çok Yeşil Soğanın Fiyatı Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 14:03:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]