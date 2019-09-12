4. Türksat Model Uydu Yarışması sonuçlandı

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Model Uydu Yarışması'nda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden Grizu-263 takımı birinci oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen ödül töreninde, öğrencilerin yarışmaya yıllar içinde ilgilerinin artmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Bu tür yarışmalarla öğrencilerde fardındalık yaratmak ve deneyim yaşatmak istediklerini vurgulayan Sayan, "Öğrencilerimiz arasında artan bu farkındalıkda en büyük paylardan biri de 2 yıldır teknolojiyi ve öğrencileri çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarla buluşturan Teknofest etkinliğidir." dedi.

Sayan, model uydu yarışmasıyla öğrencilere, gerçek bir uydu deneyimi yaşatmak, okulda gördükleri teorik bilgiyi pratikle buluşturmak, disiplinleri bir araya getirmek ve takım ruhunu aşılamayı hedeflediklerini vurguladı.

Başarılı olan öğrencileri bakanlık kurumlarında görmek istediklerini aktaran Sayan, "Burada bulunan öğrencilerimizden yarışma sürecindeki yaşadıkları tecrübeleri, tespit ettikleri aksaklıkları ve 'daha iyi bir yarışma nasıl olur' sorusuna cevap arayan bir mektup kalem almalarını istiyorum." diye konuştu.

Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek de yarışmanın Türkiye'nin hedefleri ve vizyonunu ortaya koyan bir etkinlik olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Sayan, yarışmada birinci olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden Grizu-263 takımına, Yüksek, ikinciliği kazanan İstanbul Teknik üniversitesinden Apis 8a takımına, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen de üçüncü olan Fırat Üniversitesinden uvcsat takımına plaket verdi.