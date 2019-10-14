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4. Uluslararası Gastronomi Yarışması

2 saat önce

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Yusuf Dursun'un uluslararası gastronomi yarışmasında 2 altın madalya kazandı.

4. Uluslararası Gastronomi Yarışması, System.String[]

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Yusuf Dursun'un uluslararası gastronomi yarışmasında 2 altın madalya kazandı.

SÜ Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Ohri kentinde Dünya Aşçılar Birliği (WACS) desteğiyle gerçekleştirilen 4. Uluslararası Gastronomi Yarışması'nda Türkiye'nin de yer aldığını vurgulayarak, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü 3. sınıf öğrencisi Dursun'un, bu yarışmada "Yılın En İyi Genç Şefi" ve "Modern Dish" kategorilerinde birinci gelerek 2 altın madalya kazandığını bildirdi.

Dünyanın üç kıtasındaki 25 ülkeden katılımın olduğu yarışmada Dursun'un başarısından memnuniyet duyduğunu aktaran Uyanık, bu başarıda emeğe geçen hocalara ve ekibe teşekkürlerini iletti.

Ali Akkanat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:10 Kaynak: AA
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