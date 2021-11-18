4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi düzenlendi - Son Dakika

Trakya Üniversiteler Birliği tarafından IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi düzenlendi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversiteler Birliğine üye üniversitelerin katkılarıyla Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi düzenlendi.

"Kovid-19 Pandemisine Multidisipliner Bakış" temasıyla düzenlenen kongreye, Trakya Üniversitesi, birliğe üye diğer üniversitelerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden de çok sayıda akademisyen bildirileri ile bilimsel katkı sundu.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serpil Aközcan, kongrede, farklı oturumlarda 178 bildiri sunulacağını ifade etti.

Kongrede 8 bilim dalından 26 davetli konuşmacının yer alacağını belirten Prof. Dr. Serpil Aközcan, Trakya Üniversiteler Birliği bünyesindeki tüm üniversite rektörlerine ve destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir de, Trakya Üniversiteler Birliğinin Türkiye'deki en aktif üniversite birliği olduğunu dile getirerek birliğe üye üniversiteler tarafından düzenlenen kongrenin COVID-19 ile ilgili önemli konulara ışık tutacağına inandığını belirtti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ise, salgınla birlikte pek çok şeyin temelden değiştiğini ifade ederek bu tarz kongrelerin yeni bilgiler öğrenmek açısından çok anlamlı ve değerli olduğuna dikkat çekti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker de salgın sonrası dünyanın sağlık, gıda ve savunma üzerine şekillendiğine vurgu yaparak tüm ülkelerin bu öncelikleri dikkate alarak planlamalar yaptıklarını söyledi.

IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi'nde beslenme, sağlık yönetimi, çocuk gelişimi, eczacılık, hemşirelik, ebelik, tıp, fizyoloji ve rehabilitasyon konularında bilgiler paylaşılacağını belirten Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir ise kongrenin, nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağlaması bakımından önemli olduğunu hatırlattı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da, Türkiye'nin salgın ile mücadelede başarısına değinerek şöyle konuştu:

"Sağlık alanında ne denli güçlü ve başarılı olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ülkelerin salgınla başa çıkmakta zorlandığı ve pek çok konuda yetersiz kaldığı günlerde ülke olarak her türlü tedbir ve desteği ortaya koyduk. Tüm önlemlerin ivedilikle alındığı ve tüm çalışmaların titizlikte yürütüldüğü bu süreçte birliğimiz tarafından organize edilen ve salgının farklı yönleriyle ele alınacağı kongrenin, bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Trakya Üniversiteler Birliği olarak hayata geçirdiğimiz bilimsel etkinliklerin, yurt dışından da araştırmacıların ve akademisyenlerin katılımıyla uluslararası bir niteliğe kavuşmasından da ayrıca gurur duyuyoruz. Birliğimiz giderek uluslararası bir markaya dönüşüyor."

Açılış konuşmalarının ardından kongresi, sunumlarla devam etti.