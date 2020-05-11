4'üncü katın penceresinden düşen down sendromlu Zehra öldü - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen, down sendromlu Fatma Zehra Tokkan (6) yaşamını yitirdi.
Olay, dün Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. Down sendromlu Fatma Zehra Tokkan, iddiaya göre, 4'üncü katta bulunan dairelerinin penceresinden toprak zemine düştü. İhbarla siteye gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan çocuğu ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan İstanbul'daki hastaneye sevk edilen Fatma Zehra Tokkan, yaşamını yitirdi. Çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.