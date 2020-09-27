Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması Projesi'ndeki çalışmalar

Adana'da 1 Milyon 61 bin 300 dekar tarım arazisini sulu tarıma kavuşturacak Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

AK Parti Kozan İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, DSİ 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta ile AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, proje kapsamında yapılan çalışmaları inceledi.

Heyet projeden faydalanacak mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ 6. Bölge Müdürü Balta, projenin tamamlanmasıyla çiftçinin 40 yıllık hayalinin gerçekleşeceğini kaydetti.

DSİ'nin son dönmelerde il genelinde su yapılarının artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Balta, "Bu kapsamda Adana'nın Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde toplam 1 milyon 61 bin 300 dekar tarım arazisini sulu tarıma kavuşturacak Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması Projesinde çalışmalar hızla devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Bilgili de projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kentin geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu kaydetti.

Bilgili, projenin bütün bileşenlerinin tamamlanmasıyla milli ekonomiye yıllık 1 milyar 292 bin lira katkı ve 95 bin 500 kişiye de istihdam alanı sağlanmış olacağını belirtti.