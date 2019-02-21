Son Dakika Haberleri: 41. Uluslararası Turizm Fuarı Sırbistan'da Başladı

41. Uluslararası Turizm Fuarı Sırbistan'da Başladı

56 dakika önce

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 41'incisi düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı başladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 41'incisi düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı başladı.

"Yaz düşündüğünüzden de yakın" sloganıyla düzenlenen ve 24 Şubat'a kadar sürecek fuarda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 38 ülkeden 650 katılımcı yer alıyor.

Bu yıl Bulgaristan'ın "partner ülke" olduğu fuarın açılışına katılan Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolina Angelkova, etkinliğin hem ülkelere turizm potansiyellerini gösterme fırsatı sunduğunu, hem de yeni iş birliklerine katkı sağladığını ifade etti.

Ev sahibi Sırbistan Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic de ülkesinin turizmden elde ettiği gelirin 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek, Sırbistan'ın "güvenli ülke" tanımına da uygunluk sağladığını söyledi.

Belgrad Belediye Başkanı Zoran Radojicic ise Sofya ve Belgrad'ın turizm alanında bölgede önemli rol oynadıklarını belirterek, hedeflerinin gelen her turistin Sırbistan'dan memnun ayrılmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Turizm fuarını, 24 Şubat'a kadar 70 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:35 Kaynak: AA

Belgrad, Sırbistan Karadağ, Ekonomi
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