42 yıllık meslek hayatına karnesini alarak veda etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 42 yıllık meslek hayatına karnesini alarak veda etti - Son Dakika

42 yıllık meslek hayatına karnesini alarak veda etti

6 saat önce

Emekliye ayrılan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, karne dağıtım töreninde kendisine yapılan sürpriz ile önce yaş gününü kutladı daha sonra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'den temsili emeklilik karnesini aldı.

42 yıllık meslek hayatına karnesini alarak veda etti, System.String[]

Emekliye ayrılan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, karne dağıtım töreninde kendisine yapılan sürpriz ile önce yaş gününü kutladı daha sonra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'den temsili emeklilik karnesini aldı.


2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılının sona ermesi ile Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Vali Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki protokol öğrencilere karnelerini verdi. Karne dağıtım töreninin ardından 24 yılı Aydın'da olmak üzere 42 yıl öğretmen ve idareci olarak görev yapan 65 yaşındaki Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen'e öğretmenler odasında doğum günü kutlaması yapıldı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan temsili karne Vali Köşger tarafından kendisine takdim edildi.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, eğitim camiasına verdiği hizmetlerden dolayı Özmen'e teşekkür ederek, ileri ki hayatında başarılar diledi.


Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen'de iyi dilekleri için Vali Köşger'e ve kendisine hazırlanan sürprizden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. - AYDIN

Selim Köşger, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
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