Son Dakika Haberleri: 43 düzensiz göçmen yakalandı - KIRKLARELİ
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43 düzensiz göçmen yakalandı - KIRKLARELİ

15 dakika önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Lüleburgaz, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 5 grup belirlendi.

Ekiplerin çalışmasıyla Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Kırklareli Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından jandarma komutanlığına götürüldü.

43 düzensiz göçmen yakalandı - KIRKLARELİ

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Dereköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:22 Kaynak: AA
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