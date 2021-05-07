Son dakika haber | 44 YIL SONRA ŞEHİT SAYILDI - Son Dakika

Son dakika haber | 44 YIL SONRA ŞEHİT SAYILDI

07.05.2021 09:41

Son dakika haber: İSTANBUL'da 1977 yılında vatani görevini yaparken, trafik kazasında hayatını kaybeden Ömer Dalmaz, 44 yıl sonra ailesinin başvurusu üzerine şehit kabul edildi.

İSTANBUL'da 1977 yılında vatani görevini yaparken, trafik kazasında hayatını kaybeden Ömer Dalmaz, 44 yıl sonra ailesinin başvurusu üzerine şehit kabul edildi. Dalmaz'ın Hakkari'nin Boybeyi köyünde yaşayan eşi, oğlu ve 2 kızı, verilen kararla büyük mutluluk yaşadı.

İstanbul Hasdal Kışlası'nda 1977'de askerlik görevini yaparken, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ömer Dalmaz'ın şehit sayılmaması üzerine Boybeyi köyünde yaşayan eşi Ayten ve oğlu Yemen Dalmaz, avukat Velat Duman aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı. Aile, Ömer Dalmaz'ın şehit sayılması için Ankara 7'nci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Konuyu inceleyen mahkeme, görev sırasında geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitiren Ömer Dalmaz'ın şehit sayılması gerektiğine karar verdi.

'GERİYE DÖNÜK EN ESKİ ŞEHİT SAYILMA KARARI'

Bu karar ile şehidin eşi ve 3 çocuğu, büyük mutluluk yaşadı. Avukat Duman, Aile daha önce SGK ve ilgili kurumlarla sürekli görüşmüş ve zorluklar yaşamıştır. Vazife malulü sayılması için biz de hukuk mücadelesine başladık. Gerek AHİM ve gerekse Anayasa Mahkemesi kararları ışığında mahkeme ailenin mağduriyetini gidererek olumlu karar verdi. Alınan karar gereği 1977 yılında askerlik görevini yerine getirdiği esnada geçirdiği trafik kazası nedeniyle vefat eden Ömer Dalmaz vazife malulü sayıldı. Bu kararın da SGK'ya tebliği ile uygulanmasını bekliyoruz. Aile büyük bir mağduriyet yaşadı. Mağduriyetin giderilmesini bekliyoruz. Bundan önce 32 yıllık bir geçmişi olan emsal karar vardı. Bizim kararımız da 44 yıllık. Bu sebeple şu an Türkiye'de geriye dönük en eski şehit sayılma kararı oldu. Bu kararın diğer devam eden dosyalara da emsal olacağını düşünüyoruz diye konuştu.

'GURUR YAŞADIK'

Mahkeme kararının ardından annesi ve ablası ile birlikte babasının mezarını ziyaret eden 4 çocuk babası Yemen Dalmaz (45), adalete kavuştuklarını söyledi. Dalmaz, alınan kararın gurur verici olduğunu belirterek, Babamın 44 yıl sonra şehit sayılmasına çok sevindik. Bize bu duyguyu yaşatanlardan Allah razı olsun. Babam vefat ettiğinde ben 1 yaşındaydım. Bizler babasız büyüdük. Annem bize hem annelik hem babalık yaparak, büyük zorluklar yaşadı. Bize babasızlığı yaşatmayan ve vefat eden amcamdan da Allah razı olsun. Babam şehit sayıldığı için çok mutluyuz dedi.

Son dakika haber | 44 YIL SONRA ŞEHİT SAYILDI
Son dakika haber | 44 YIL SONRA ŞEHİT SAYILDI
Son dakika haber | 44 YIL SONRA ŞEHİT SAYILDI
Son dakika haber | 44 YIL SONRA ŞEHİT SAYILDI
Son dakika haber | 44 YIL SONRA ŞEHİT SAYILDI
Son dakika haber | 44 YIL SONRA ŞEHİT SAYILDI
Son dakika haber | 44 YIL SONRA ŞEHİT SAYILDI
Son dakika haber | 44 YIL SONRA ŞEHİT SAYILDI
Son dakika haber | 44 YIL SONRA ŞEHİT SAYILDI
Son dakika haber | 44 YIL SONRA ŞEHİT SAYILDI
Son dakika haber | 44 YIL SONRA ŞEHİT SAYILDI
Son dakika haber | 44 YIL SONRA ŞEHİT SAYILDI

İstanbul, Hakkari, Yemen, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 44 YIL SONRA ŞEHİT SAYILDI - Son Dakika


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