44 yıldır Türkiye\'deydi! TMSF, ünlü bankanın iflasını istedi

Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren İran merkezli Bank Mellat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) faaliyet iznini kaldırmasının ardından bankanın yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçti ve tasfiye süreci başladı.

BDDK FAALİYET İZNİNİ KALDIRDI

BDDK, 18 Eylül 2026 tarihli ve 11572 sayılı kararıyla Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi'nin faaliyet iznini kaldırdı.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında alınan karar, 19 Eylül 2026 tarihli ve 33375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla birlikte Bank Mellat'ın Türkiye'deki bankacılık faaliyetlerine ilişkin izni sona erdi.

YÖNETİM VE DENETİM TMSF'YE GEÇTİ

Faaliyet izninin kaldırılmasının ardından bankanın yönetim ve denetimi TMSF'ye intikal etti. Böylece Bank Mellat hakkında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında TMSF tarafından yürütülecek tasfiye süreci resmen başladı.

TMSF, bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin de açıklama yaptı.

ÖNCE SİGORTALI MEVDUATLAR ÖDENECEK

TMSF'nin açıklamasına göre ilk aşamada Bank Mellat nezdindeki sigortaya tabi mevduatların ödenmesi gerçekleştirilecek.

Mevduat ödemelerinin tamamlanmasının ardından ise banka açısından kritik aşamaya geçilecek.

TMSF BANKANIN İFLASINI İSTEYECEK

TMSF, sigortaya tabi mevduatların ödenmesinin ardından Bank Mellat'ın doğrudan iflası için ilgili mahkemeye başvuracak.

Mahkemenin bankanın iflasına karar vermesi durumunda süreç iflas tasfiyesi hükümleri doğrultusunda devam edecek.

MAHKEME İFLAS KARARI VERMEZSE NE OLACAK?

Mahkemenin Bank Mellat'ın iflasına karar vermemesi halinde ise farklı bir süreç işleyecek. Bu durumda bankanın iradi tasfiyesi doğrudan TMSF tarafından yürütülecek. TMSF'nin açıklamasına göre bu tasfiye, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin infisah ve tasfiyesine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın gerçekleştirilecek.

Böylece Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyet izninin kaldırılmasıyla başlayan süreç, sigortalı mevduatların ödenmesi ve ardından yapılacak iflas başvurusuyla devam edecek.