49 farklı suçtan aranan şahsın yakalandığı yer pes dedirtti
49 farklı suçtan aranan şahsın yakalandığı yer pes dedirtti

49 farklı suçtan aranan şahsın yakalandığı yer pes dedirtti
10.12.2025 10:17  Güncelleme: 10:44
49 farklı suçtan aranan şahsın yakalandığı yer pes dedirtti
Konya'da 49 farklı suçtan aranan şahıs, polis ekiplerince saklandığı evde bulunan gardırobun üst kısmında battaniyenin altında yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 49 ayrı suçtan aranma kararı bulunan Mehmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

BİR EVDE SAKLANDIĞI BELİRLENDİ

Yapılan inceleme sonrası polis ekipleri şahsın merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Şeyhali Sokak üzerinde bulunan bir evde saklandığını tespit belirlendi.

BATTANİYE ALTINDA SAKLANIRKEN BULDU

Polis ekipleri, şahsın bulunduğu adrese baskın yaptı. Evde arama yapan ekipler, Mehmet A.'yı yatak odasında bulunan gardorabın üst kısmında, battaniye altında saklanırken buldu. Gözaltına alınan şahıs ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa 49 farklı suçtan aranan şahsın yakalandığı yer pes dedirtti - Son Dakika

