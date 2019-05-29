Son Dakika Haberleri: 5 bin kişi Taşköprü iftarında buluştu
Son Dakika Güncel Haber

5 bin kişi Taşköprü iftarında buluştu

1 saat önce

Türk Kızılayı Adana Şubesi, dostluk, kardeşlik, hoşgörü ve bir sofrada aynı ekmeği paylaşmanın güzelliğinin yaşandığı mübarek Ramazan ayı nedeniyle 9. Geleneksel İftar Programı'nda binlerce kişiyi Tarihi Taşköprü'de aynı sofrada buluşturdu.

5 bin kişi Taşköprü iftarında buluştu, System.String[]
Türk Kızılayı Adana Şubesi, dostluk, kardeşlik, hoşgörü ve bir sofrada aynı ekmeği paylaşmanın güzelliğinin yaşandığı mübarek Ramazan ayı nedeniyle 9. Geleneksel İftar Programı'nda binlerce kişiyi Tarihi Taşköprü'de aynı sofrada buluşturdu.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine; Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, kurum yöneticileri, Kızılay yöneticileri ve gönüllülerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Vali Demirtaş, Genel Başkan Kınık, Kızılay Şube Başkanı Saygılı ve Milletvekili Sarı, konuklara yemeklerini dağıttılar.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, davete katılan tüm konuklarına teşekkür ederek, "Ramazanın manevi huzurunu, bir sofrada aynı ekmeği paylaşmanın güzelliklerini yaşıyoruz. Bu yıl 9'uncusunu düzenlediğimiz geleneksel iftar programımızın bundan sonraki yollarda da ülkemizin birliği, dirliği ve huzuru içinde gerçekleştirmeyi Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum" dedi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:36 Kaynak: İHA
Adana, Taşköprü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Bebek benden değil" diyerek sevgilisini dövdü, bebeği öldürmekle tehdit etti İftara ne kadar kaldı? İşte 29 Mayıs Çarşamba il il iftar vakitleri Kayıp Üzeyir'in sulama kanalında cansız bedeni bulundu "Zümrüt Apartmanı" kitabı yazarına Adana Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 13:57:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 bin kişi Taşköprü iftarında buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]