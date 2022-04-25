5 BİN YILLIK BEBEK MEZAR, MÜZEDE ÖZEL VİTRİNDE - Son Dakika
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5 BİN YILLIK BEBEK MEZAR, MÜZEDE ÖZEL VİTRİNDE

25.04.2022 13:29

AMASYA'da 15 yıl önce arkeolojik kazı çalışmalarında çıkartılan 1'i bebek 4 kişiye ait 5 bin yıllık çömlek mezarları, Amasya Müzesi'nde özel vitrinde muhafaza ediliyor.

AMASYA'da 15 yıl önce arkeolojik kazı çalışmalarında çıkartılan 1'i bebek 4 kişiye ait 5 bin yıllık çömlek mezarları, Amasya Müzesi'nde özel vitrinde muhafaza ediliyor.

Kentte arkeolojik kazı çalışmalarında erişilen, Genç Neolitik, Osmanlı ve Kalkolitik dönemlerine ait tarihe ışıklık eden önemli bulgular, Amasya Müzesi'nde sergileniyor. 2007 yılındaki arkeolojik kazı çalışmalarında çıkartılan 1'i bebek 4 kişiye ait 5 bin yıllık çömlek mezarları ise müzede oluşturulan özel vitrinde muhafaza ediliyor. Bünyesinde 23 bin eseri barındıran müzede, 'çömlek mezarlar'ın bulunduğu özel bölüme, ziyaretçiler daha çok ilgi gösteriyor.

'MEZARLAR YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR'

Müze Müdürü Celal Özdemir, 2007 yılındaki kazı çalışmamızda, bebek mezarın dışında o dönemde çocuğun günlük hayatta kullandığı su ve süt içtiği ölü hediyesinin de çıkartıldığını söyledi. Özdemir, '2007 yılında kazı çalışmasında 12 medeniyetin kesintisiz bu bölgede yaşam sürdüğünü gördük. Kazı çalışmamızın sonunda Kalkolitik Çağ insanlarının oturduğu evin tabanında yaklaşık 1 buçuk metre derinlikte Pitos 'çömlek mezar' dediğimiz mezarlara denk geldik. Burada en ilginç olanı müzemizde teşhir ettiğimiz bebek mezarıdır. Bu mezarların günümüzden 5000 yıl öncesine ait bir aile mezarlığı olduğunu bebeğinde ana rahmindeki cenin pozisyonunda defnedildiğini gördük. Mezarları titizlikle temizlediğimizde bunların bir aile olduğunu anne, baba, akraba ve 2,5- 3 yaşlarında bir kız bebek mezarı olduğunu ve günlük hayatta kullandığı ölü hediyeleriyle gömüldüğüne denk geldik. Bebek mezarı 5 bin yıllık. Ebeveynlerin çömleğinde ise insanlardan çıkan bir ruhun olduğuna inanıldığını gösteren bir delik de olduğunu keşfettik. Bu aile mezarları, özellikle de bebek mezarı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmektedir? dedi.

VALİ MASATLI'DAN DAVET

Amasya Valisi Mustafa Masatlı da kentin arkeolojik tarihinin çok eskilere dayandığını anımsatarak, 'Amasya'mız 8 bin 500 yıllık tarihi ve bu tarih içerisinde 14 medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Diğer taraftan da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından marka kent olarak ilan edilmiştir. Tabi bu kadar çok şeyin bulunduğu bir ilde doğal olarak yer üstünün dışında yer altında da pek çok değerimizin olduğu kesindir. Bu bakımdan şehrimizin simgesi olan Harşena Dağı ve Kral Kaya Mezarları UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindedir. Şuan itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koordinasyonunda valiliğimiz ve belediyemizin çalışmaları ile kesin listeye alınma yönünde çalışmalarımız yoğun bir şekilde yürütmekteyiz. Amasya'mızda arkeolojik kazılarda çıkan ürünler müzemizde sergileniyor. Önemli olan bu tarihi buraya gelen insanların görmesidir. Bu bakımdan ilimize hem yerli hem de yabancı turistleri bu arkeolojik müzemizdeki güzellikleri görmek için davet ediyoruz' diye konuştu.

Ordu'dan Amasya gelerek müzeyi ziyaret eden Zeynep Öztürk ise çok beğendikleri müzede en çok bebek mezarları bölümünden etkilendiğini belirtti.

5 BİN YILLIK BEBEK MEZAR, MÜZEDE ÖZEL VİTRİNDE
5 BİN YILLIK BEBEK MEZAR, MÜZEDE ÖZEL VİTRİNDE
5 BİN YILLIK BEBEK MEZAR, MÜZEDE ÖZEL VİTRİNDE
5 BİN YILLIK BEBEK MEZAR, MÜZEDE ÖZEL VİTRİNDE

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Osmanlı, Amasya, Bebek, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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