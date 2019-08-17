Son Dakika Haberleri: 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri
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5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri

1 saat önce

Memur-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, 5. Dönem Toplu Sözleşmeleri'nde hükümetin teklif ettiği zam oranlarının faiz oranlarındaki düşmeyi, kurdaki aşağı yönlü hareketi, elektrik, doğalgaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi doğrulamadığını ve aksine yok...

5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, System.String[]
Memur-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, 5. Dönem Toplu Sözleşmeleri'nde hükümetin teklif ettiği zam oranlarının faiz oranlarındaki düşmeyi, kurdaki aşağı yönlü hareketi, elektrik, doğalgaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi doğrulamadığını ve aksine yok saydığını söyledi.
Sendikanın konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Öz, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin 1 Ağustos'ta gerçekleştirilen ilk oturumla başladığını ifade etti.
Hükümetin 2020 yılı için yüzde 3,5+3 ve 2021 yılı için ise yüzde 3+2 zam teklif ettiğini hatırlatan Öz, şunları kaydetti:
"Bu oranlar hükümetin açıkladığı ekonomik hedeflerle uyumlu
değil.
Bu oranlar, hükümet tarafından deklare edilen enflasyon
tahminleri ve beklentilerine uygun değil.
Hükümetin teklifi,
faiz oranlarındaki düşmeyi,
kurdaki aşağı yönlü hareketi,
elektrik, doğalgaz ve diğer bazı temel ürünlerin
fiyatlarındaki yukarıya yükselişi
doğrulamıyor ve aksine yok sayıyor."
Öz, zam teklifinin tamamlanmaya ve ilavelerle zenginleştirilmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, "İşveren ve emek kesimini birbirinden uzaklaştıracak
bu teklifi bir kenara koyup uzlaşmayı sağlayacak
yeni bir teklif için yeterli zaman var. Bu teklifin maliyetini karşılayacak bütçede imkanın var
olduğuna inanıyoruz.
Biz, eski Türkiye'nin vehimlerinden beslenen değil yeni Türkiye'nin güvenine yaslanan bir teklif istiyoruz." diye konuştu.
Memur Sen, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:39 Kaynak: AA
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