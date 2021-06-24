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5 kez kendi cenazesini planlayan hastanın inanılmaz hikayesi! Koronavirüs testi 42 kez pozitif çıktı - Son Dakika

5 kez kendi cenazesini planlayan hastanın inanılmaz hikayesi! Koronavirüs testi 42 kez pozitif çıktı

24.06.2021 17:13

İngiltere'de yaşayan Dave Smith, başına gelen ilginç olayla kimsenin kırmak istemeyeceği bir rekora adını yazdırdı. 72 yaşındaki Smith koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 7 kez hastaneye yatıp 42 kez pozitif test sonucu görerek, korona ile en uzun süre enfekte olan kişi oldu. İnanılmaz hikayesini anlatan yaşlı adam, bu süreçte 5 kez kendi cenazesini planladığını dile getirdi.

İngiltere'nin Bristol kentinde yaşayan 72 yaşındaki Dave Smith inanılması güç hikâyesini Guardian gazetesine anlattı. Tam 290 gün, 7 kez hastaneye yatış ve 42 kez pozitif sonuç veren PCR testiyle birlikte akılalmaz bir rekora imza atan Dave Smith, Kovid-19'la en uzun süre enfekte olan kişi haline geldi.

5 KEZ CENAZESİNİ PLANLAMIŞ

Koronavirüs salgınının ilk dalgasında birçok İngiliz gibi virüsü kapan Dave Smith o günlerde hastalığı yenen birçok kişi gibi umutluydu. Ancak Dave Smith'in vücuduna giren virüs bir türlü çıkmak bilmedi ve röportajında durumunu anlatırken kullandığı ifadeyle talihsiz adam kurtuluş umudunu kaybederek eşiyle birlikte tam 5 kez kendi cenazesini planlamak zorunda kaldı.

Hastalığı her kötüleştiğinde hastaneye yatan ve durumu umutsuz seyreden Dave Smith öleceğine inanarak ailesini yanına çağırıp onlarla defalarca vedalaşmış. Smith "Şimdi bunu yaptığım için pişmanım" diyor.

TRUMP'A UYGULANAN İLAÇLA TEDAVİ ETTİLER

Emekli bir direksiyon öğretmeni olan Dave Smith'in virüsten kurtulabilmesi için eski ABD Başkanı Donald Trump'a da uygulanan ve henüz kullanım onayı almayan antikor kokteyli Regeneron kullanıldı. Doktorlar İngiltere'de kullanımı onaylanmayan bu ilaç için özel izin alarak Smith'i tedavi etti.

"VİRÜS, VÜCUTTA SÜREKLİ KENDİNİ YENİDEN ÜRETİYOR"

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) danışmanlarından bulaşıcı hastalıklar uzmanı Ed Moran, "Bu durumda olan çok fazla hastamız yok. Çoğu hasta, hastalığın ilk dönemlerinde hayatını kaybediyor ancak virüsün vücutta sürekli kendini yeniden üretmesi ve kişiyi hasta etmesi gibi durumlarda riski azaltmak için bu kokteyli kullanabilmemiz çok faydalı olacaktır." dedi.

Dave Smith, koronavirüse yakalanmadan önce 2019'da lösemiye yakalanmış ancak iyileşmişti. Uzmanlar, Smith gibi hastaların uzun süre Kovid-19 olarak kalmasının nedeni virüsü nötralize eden antikorlarının düşük olmasıyla bağlantılı olduğunu düşünüyor.

5 kez kendi cenazesini planlayan hastanın inanılmaz hikayesi! Koronavirüs testi 42 kez pozitif çıktı

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 5 kez kendi cenazesini planlayan hastanın inanılmaz hikayesi! Koronavirüs testi 42 kez pozitif çıktı - Son Dakika Dünya


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