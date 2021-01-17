5 milyonluk ilk DBX sahibine kavuştu - Son Dakika

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin'in tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX, Aston Martin Turkey İstanbul Yeniköy'deki Showroom'unda eylül ayında 575 bin avroluk fiyat etiketiyle yerini almıştı.

Aston Martin tarihinin ilk SUV aracı ve yeni bir dönemin simgesi olan St. Athan'daki fabrikada üretimi yapılan ilk otomobil olma özelliğine sahip olan DBX, şimdi de Türkiye'deki ilk sahibine kavuştu.

D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya

D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, DBX'in lüks spor segmentindeki diğer rakiplerine göre çok sayıda teknik üstünlüğü söylerken Aston Martin'in tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX'in gösterim aracı ise geçen yıl Aston Martin Turkey Yeniköy Showroom'unda yerini almıştı. Kullanıcılar da bu üstün teknoloji harikası modelin test aracını Kasım ayında deneyimledi ve yıl sonu itibariyle de DBX'ler; Arizona Bronze, Magnetic Silver, Minotaur Green, Onyx Black, Satin Silver Bronze, Stratus White, Xenon Grey renk seçenekleriyle satışa sunuldu.

Lionel Martin ve Robert Bamford tarafından 1913 yılında Londra'da küçük bir atölyede doğan Aston Martin, yüksek performans, kişiye özel işçilik, teknolojik yeniliklerle öne çıkıyor.

4.0 V8 benzinli 550 HP motora sahip DBX, 700 Nm maksimum torkun 2000 devirden itibaren devreye girmesi ve 5000 devire kadar aktif olması sayesinde yüksek çekiş gücü sunuyor.

Dört çeker bir SUV olmasına karşın ihtiyaç halinde tüm çekiş gücünü arka tekerleklere ileterek, yüzde 100 arkadan itişli bir spor otomobil deneyimi yaşatabilen araç, bunu yaparken arka taraftaki elektrik diferansiyel (E-Diff) sayesinde virajlarda oldukça iyi performans sunabiliyor.

54: 46 ağırlık dağılımı ve 9 ileri standart tam otomatik şanzımanın yanında 3 odacıklı havalı amortisörler de konfordan ödün verilmemesini ve aracın farklı sürüş modlarına adapte olmasını sağlıyor. Kör nokta uyarı sistemi, şerit takip, otomatik uzun far sistemi gibi birçok elektronik güvenlik opsiyonu da DBX'te yine standart olarak gelen özellikler arasında.