5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu yakalandı - Son Dakika
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5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu yakalandı

20.04.2022 12:33
5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ö 'nün ilçede olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - MUĞLA

5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Seydikemer, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu yakalandı - Son Dakika


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