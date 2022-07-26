50 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü sedye ile çıkartıldı - Son Dakika
Üye Girişi

50 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü sedye ile çıkartıldı

26.07.2022 14:50
50 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü sedye ile çıkartıldı

Burdur'da virajı alamayıp 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta bulunan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Burdur'da virajı alamayıp 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta bulunan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Burdur- Isparta karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gül K. yönetimdeki 32 ACM 463 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dağ yolu üzerinde yer alan Gelincik Barajı deresine uçtu. Sürücü 50 metre aşağıdaki dere yatağına takla atan aracında sıkıştı. Kazayı gören yoldan geçenler durumu 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine 112 ve İtfaiye kırım ekipleri sevk edildi. kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri araç içindeki yaralı sürücü Gül K.'yi kurtararak sedyeye aldı. Uçuruma halat yardımı ile inen itfaiye ekipleri yine halat yardımıyla yaralı sürücüyü yukarı taşıdılar, 112 sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi Acil servisinde tedavi altına alındı. - BURDUR

YORUMLAR
500
Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Araçların içine saklanıp sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı Araçların içine saklanıp sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Tragger, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 50 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü sedye ile çıkartıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:30 Türkiye dünyayı bir dertten daha kurtardı! Rusya'dan "Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi" duyurusu
14:25 Galatasaray, Avusturya'ya gitti! 11 isim kadroda yer almadı
14:15 Avrupa'da doğal gaz fiyatları fırladı! Rusya sevkiyatın yarıya düşeceğini açıklamıştı
14:10 Cristiano Ronaldo'nun geleceği şekilleniyor! Yeni sezonda kadronun önemli bir parçası olacak
13:58 Afrika ülkesi Zimbabve enflasyonla mücadele için altın para çıkardı
13:57 Yol ortasında çırılçıplak duran adam, görüntülendiğini fark edince panikledi
13:56 Uzun namlulu silah ve kılıçla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı
13:34 Usta oyuncu İlyas Salman: Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndermez
13:33 Bodrumspor, Adem Llajic için transfer girişimlerine başladı
13:30 Genç kadın, eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 14:50:39. #1.13#
SON DAKİKA: 50 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü sedye ile çıkartıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement