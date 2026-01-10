500 Bin Sosyal Konut Projesi İlk Evler 2027'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

500 Bin Sosyal Konut Projesi İlk Evler 2027'de

500 Bin Sosyal Konut Projesi İlk Evler 2027\'de
10.01.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut projesinin ilk teslimatının Mart 2027'de yapılacağını duyurdu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "500 bin Sosyal Konut projemizin ilk evlerini Mart 2027'de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız çünkü bu proje ile tüm Türkiye kazanacak. Konut sayısı arttıkça kira fiyatları düşecek. 1,5 trilyon dolarlık bu proje ile 300'e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak, ekonomimiz güçlenecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 81 ilde 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Antalya'da yapılacak 13 bin 213 konutun hak sahiplerinin belirlemek amacıyla kura çekim töreni yapıldı. Törene; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri, STK temsilcileri ve projeye başvuru yapan çok sayıda vatandaş katıldı.

'GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATTIK'

Programda konuşan Bakan Kurum, Antalya'nın 196 ülkeden 80 binden fazla ziyaretçinin katılacağı COP31'e sahipliği yapacak olmasının önemine vurgu yaptı. Son 5 yılı bile düşünüldüğünde yaşadığı her imtihandan güçlenerek çıkan bir Türkiye olduğundan bahseden Bakan Kurum, "Antalya'mızda çok büyük yangınlar yaşamıştık. Yangınlardan sadece 1,5 yıl sonra Cumhurbaşkanımız ile geldik, 900 afet konutumuzu Antalyalı kardeşlerimize teslim ettik. Biz konutları teslim ettikten sadece bir ay sonra 11 ilimizde asrın felaketini yaşadık. Depremden sadece 15 gün sonra 'Bismillah' diyerek ilk temellerimizi attık. 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimle beraber gecemizi gündüzümüze kattık. Bu eşsiz gayretin meyvesini de çok şükür aldık. 27 Aralık'ta 455 bin konutumuzu, hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik" dedi.

'TÜRKİYE'NİN BAŞARISINI HAZMEDEMEYENLER VAR'

Tek gündemlerinin yetişmesi gereken işler olduğunu belirten Bakan Kurum, "Avrupa'da sel oldu mu vatandaşlar sigorta şirketlerinin insafına terk edilirken; Türkiye, 2 yılda Avrupa ülkesi büyüklüğünde bir alanı inşa etti. Bu destansı başarıya rağmen bugün maalesef hala Türkiye'nin başarısını hazmedemeyenler var. Yeniden ayağa kalkan 11 şehrimizi içine sindiremeyenler var. Türlü dezenformasyonlar yapıp, bu milletin yuvalarına kara çalanlar var. Ama biz milletimize faydası olmayan hiçbir şeye dönüp bakmıyoruz. Bizim tek gündemimiz yetişmesi gereken işlerimiz, bitmesi gereken projelerimiz. İşte bu vizyon farkından dolayı bu ülkede 24 yıldır sadece kendimizle yarışıyoruz" diye konuştu.

'HAYALLERİNİN ÖTESİNDE BİR YAŞAM'

Projede sadece konut değil, mahalle kültürünü yeniden ayağa kaldırmak için 500 mahalle konağı da yapıldığını söyleyen Bakan Kurum, "Biz bir yandan asrın inşasını bitirdik, bir yandan da TOKİ'mizle inşa ettiğimiz sosyal konut sayısını 1 milyon 750 bine ulaştırdık. Böylece sahada sınanmış, krizlerle güçlenmiş çok büyük bir tecrübe edindik. Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin dar gelirli kardeşimizi, ev sahibi yapmak için yola çıktık. Öyle muazzam bir proje hazırladık ki bu proje ile dar gelirli kardeşlerimiz sadece ev hayaline ulaşmayacak, hayallerinin ötesinde bir yaşama kavuşacak. Bugün hem Bingöl'de 2 bin 59 konut hem de Antalya'mızda 13 bin 213 konut için toplamda 15 bin 272 sosyal konutumuzun kuralarını çekeceğiz" dedi.

'ALNIMIZIN AKIYLA BİTİRECEĞİZ'

Projeyle birlikte konut sayısının artacağını ve kiraların düşeceğini söyleyen Bakan Kurum, "Ben buradan, sürekli tuttuğumuz sözlerden birini daha vermek istiyorum. 500 bin Sosyal Konut projemizin ilk evlerini Mart 2027'de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız çünkü bu proje ile tüm Türkiye kazanacak. Konut sayısı arttıkça kira fiyatları düşecek. 1,5 trilyon dolarlık bu proje ile 300'e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak, ekonomimiz güçlenecek. 500 bin Sosyal Konut projemizle 86 milyon vatandaşımızın tamamı, tüm Türkiye kazanacak. Kim hangi gündemin peşinde koşarsa koşsun, biz 24 yıldır Türkiye siyaset tarihine 'Yaparsa AK Parti yapar' sözünü yazdıran Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, memleket sevdasıyla, gayretle çalışmaya devam edecek, 500 bin sosyal konutumuzu da alnımızın akıyla bitireceğiz. Bugün kuraları çekilen kardeşlerimizin konut teslimlerini de yine aynı coşkuyla hep beraber yapacağız" diye konuştu. Bakan Kurum'un konuşmasının ardından butona basılarak kura çekimine başlandı. Vatandaşlar, dev ekrana yansıtılan kura çekimini meraklı gözlerle izleyerek isimlerini aradı.

Kaynak: DHA

Sosyal Konut, Politika, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika 500 Bin Sosyal Konut Projesi İlk Evler 2027'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Rusya Ukrayna’yı Oreşnik füzeyle vurdu Ülke karanlığa gömüldü Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’a bir tutuklama daha Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a bir tutuklama daha
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Suriyeli gazeteciye canlı yayında tank çarptı Suriyeli gazeteciye canlı yayında tank çarptı
Bayrampaşa’da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada
Şiddetli fırtına can aldı 5 ilden kahreden haberler Şiddetli fırtına can aldı! 5 ilden kahreden haberler
Helal olsun sana Kenan Juventus’ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı Helal olsun sana Kenan! Juventus'ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
TOKİ’nin 2026 taksit artış oranları netleşti TOKİ'nin 2026 taksit artış oranları netleşti

14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
13:43
Fenerbahçe’de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:46
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco’nun yanına gitti
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
12:28
Süper Kupa’da süper final İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
11:31
Üç kesime dağıtılacak Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
10:02
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 15:07:54. #7.11#
SON DAKİKA: 500 Bin Sosyal Konut Projesi İlk Evler 2027'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.