520 gram doğan Nisa bebek 142 gün sonra ablalarına kavuştu - Son Dakika

520 gram doğan Nisa bebek 142 gün sonra ablalarına kavuştu

08.01.2021 10:01
520 gram doğan Nisa bebek 142 gün sonra ablalarına kavuştu, System.String[]

Konya'da gebeliğin 23. haftasında 520 gram dünyaya gelen Dilber Nisa Varış, 142 günlük tedavinin ardından ablalarına kavuştu.

Konya'da gebeliğin 23. haftasında 520 gram dünyaya gelen Dilber Nisa Varış, 142 günlük tedavinin ardından ablalarına kavuştu.

Anne Emete Varış, üçüncü çocuğuna hamile kaldıktan sonra gebeliğinin 23. haftasında ağrılarının artması üzerine doktora başvurdu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sezaryenle 520 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getiren anne, bebeğini 5 ay kuvözde süren tedavisinin ardından kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. 1800 gram ağırlığa ulaşan küçük Nisa, hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Aile, 5 aylık tedavinin ardından evlerine gitmenin mutluluğunu yaşıyor.

Anne Emete Varış (30), AA muhabirine, Dilber Nisa'nın 6 ve 4 yaşında iki ablası olduğunu söyledi.

Hamileliğinin de diğerlerinden farklı olduğunu anlatan Varış, "Diğer çocuklarım normaldi. Hamileliğim de sorunluydu. Sürekli doktor kontrolüyle iğnelerle 23 haftayı doldurduk. En son 2-3 gün çok sancım oldu. Doğum sancısına benziyordu. Ereğli'deki doktorumuza başvurduk. Hemen Konya'ya sevk ettiler." dedi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan muayene sonucu acil olarak doğuma alındığını ifade eden Varış, bebeğin 520 gram dünyaya geldiğini söyledi.

Varış, doktorlar tarafından bazı sorunlar olabileceği bilgisinin kendilerine anlatıldığını belirterek, "Allah'a şükür bugünlere geldik. Dilber Nisa ile 3 haftadır anne-bebek uyum programındayız. Öncesinde ara sıra geliyordum, süt bırakıyordum. 3 haftadır birlikte zaman geçiriyoruz. Bebek çok küçük, hala bazı endişelerim var." diye konuştu.

Ereğli'de anneanne ve babaanneleriyle kalan ablalarının da kardeşlerini büyük bir merakla beklediklerini dile getiren Varış, kardeşlerin kavuşmasının heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

"Sağlıklı bir şekilde eve gönderiyoruz"

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Yenidoğan Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hanifi Soylu da annenin 23 haftalık gebeyken kendilerine başvurduğunu anlattı.

Soylu, bebeğin 520 gram dünyaya geldiğini ifade ederek, "Nisa'yı kafasının içinde herhangi bir kanama gelişmeden, oksijene bağlı olmadan anne sütüyle beslenen bir bebek olarak sağlıklı bir şekilde eve gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Prematüre doğan bebeklerde bazı sağlık sorunları yaşandığını vurgulayan Soylu, Nisa bebektede de beslenme ve solunumla ilgili sıkıntılar olduğunu dile getirdi.

Soylu, anne ve bebeğin son 3 haftadır birlikte izlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Nisa bebek 4,5 aydır burada. 142. günde taburcu ediyoruz. Anne-bebek uyumunun çok iyi olmasından dolayı 1800 gram ağırlığa ulaşması dolayısıyla evine gönderiyoruz. Nisa uzun bir süre solunum cihazına bağlı kaldı. Anne sütünden başka hiç gıda almadı. Burada son teknolojik cihazlarla hastalarımızı takip ediyoruz. 500 gram doğan bebekleri sağlıklı bir şekilde taburcu etmek çok güzel bir şey. Günün 24 saatinde mesai kavramına bağlı olmadan bebekler için çalışan tecrübeli bir ekip gerekiyor. Bunun için 7 yıllık bir eğitim sürecinden geçtik. Her gün dünyadaki gelişmeleri tartışıyoruz. 'Bir bebeği, bir canı kurtaran tüm insanlığı kurtarmış gibidir.' düsturunu ilke olarak benimsedik."

Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Konya, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 520 gram doğan Nisa bebek 142 gün sonra ablalarına kavuştu - Son Dakika


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