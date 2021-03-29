53. SİYAD Ödülleri çevrim içi düzenlenen törenle sahiplerini buldu - Son Dakika

53. SİYAD Ödülleri çevrim içi düzenlenen törenle sahiplerini buldu

29.03.2021 09:55
53. SİYAD Ödülleri çevrim içi düzenlenen törenle sahiplerini buldu, System.String[]

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen 2020 yılı Türk sinemasının "En İyileri" çevrim içi düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen 2020 yılı Türk sinemasının "En İyileri" çevrim içi düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

SİYAD'dan yapılan açıklamaya göre, oyuncu Tuğrul Tülek'in sunuculuğunda gerçekleşen ödül töreninde Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği Nasipse Adayız, En İyi Film Ödülü dahil toplam 5 ödül kazandı.

Bu yılki SİYAD Onur Ödülleri'nin sahipleri oyuncu Nur Sürer ve belgesel sinemacı Can Candan, Emek Ödülü'nün sahibi ise emektar sinema makinisti Ali Koçoğlu oldu.

20 dalda ödüller verildi

"En İyi Film", "En İyi Yönetim", "En İyi Senaryo", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı" (Selin Yeninci) ve "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı" (İnanç Konukçu) ödüllerine layık görülen "Nasipse Adayız" filmini, "En İyi İlk Film", "En İyi Erkek Oyuncu Performansı" (Ali Atay), "En İyi Görüntü Yönetimi" ve "En İyi Kurgu" ödüllerini kazanan "Nuh Tepesi" takip etti.

Orçun Behram'ın yönetmenliğini üstlendiği "Bina" filmi "En İyi Müzik", "En İyi Sanat Yönetimi" ve "En İyi Fantastik Film" ödüllerinin sahibi olurken "Kronoloji" filmi ise "En İyi Kadın Oyuncu Performansı" (Cemre Ebüzziya) ödülüne layık görüldü.

"En İyi Orta-Uzun Metraj Belgesel" ödülü "Mimaroğlu", "En İyi Kısa Metraj Belgesel" ödülü "Silivri'den Mektuplar" ve "En İyi Kısa Film" ödülü ise "Büyük İstanbul Depresyonu" yapımlarının oldu.

SİYAD, bu yıl yeni bir kategori olarak 2020 yılında yalnızca çevrim içi mecrada izleyici karşısına çıkan filmler arasında Netflix'te gösterilen "Mank"ı "Çevrimiçi En İyi Film" seçti.

Geçen yıl sinemalarda vizyona giren yabancı filmler arasından belirlenen "En İyi Yabancı Film Ödülü"nü ise Bir Film'in Türkiye'ye getirdiği "Boyalı Kuş"un (The Painted Bird) kazandığı daha önce açıklanmıştı.

Belgesel, Sinema, Türk, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 53. SİYAD Ödülleri çevrim içi düzenlenen törenle sahiplerini buldu - Son Dakika


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