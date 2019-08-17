Son Dakika Haberleri: 54. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreş Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

54. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreş Şampiyonası

49 dakika önce

Sivas'ta düzenlenen 54. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreş Şampiyonası'nda başpehlivanlığı Salim Ercan elde etti.

Sivas'ta düzenlenen 54. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreş Şampiyonası'nda başpehlivanlığı Salim Ercan elde etti.
Doğanşar ilçe stadındaki müsabakalara, 8 kategoride 238 güreşçi katıldı.
Başpehlivanlık için 20 güreşçi mücadele etti. Finalde Rasim Saraç'ı yenen Salim Ercan, başpehlivan oldu.
Organizasyonda İstanbul Hamamcılar Odası Başkanı Ali Yılmaz, 70 bin lira bağış karşılığı güreş ağalığını aldı.
Sivas Valisi Salih Ayhan, yaptığı konuşmada, şampiyonayı himayelerine alarak ulusal bir marka haline getireceklerini, seneye daha iyi bir organizasyon yapacaklarını belirtti.
Olimpiyatlarda Türkiye'nin en çok madalyayı güreşte aldığına dikkati çeken Ayhan, "En çok madalyayı da Sivaslılar almıştır. Olimpiyat ve dünya şampiyonunu peş peşe çıkaran tek il Sivas'tır. Bu markayı, bu değeri muhafaza etmemiz lazım." diye konuştu.
AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da birlik ve beraberliğe katkıda bulunan her şeyi yaşatmak gerektiğini vurgulayarak, "Bir efsane yaşıyor aramızda ve onun kıymetini biz biliyoruz. Ahmet Ayık, dünya ve olimpiyat şampiyonu bir isim. Kolay değil. Hem dünya şampiyonu hem olimpiyat şampiyonu olacaksın. Karakucak güreşleri bizim ata sporumuz, yaşatmak lazım." ifadelerini kullandı.
Ahmet Ayık, Doğanşar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şarkıcı Tuğba Ekinci, Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Köybaşı imzayı atıyor! Kültür Bakanı, su basan Kapalıçarşı'da açıklama yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 23:34:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 54. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreş Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]