Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'na Türk damgası - Son Dakika

Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'na Türk damgası

21.05.2021 17:55
Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'na Türk damgası, System.String[]

Hırvatistan'da Porec şehrinde yapılan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda ilk üç gün sonunda Türk karateciler sekiz kategoride finale çıktı.

Hırvatistan'da Porec şehrinde yapılan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda ilk üç gün sonunda Türk karateciler sekiz kategoride finale çıktı. Sporcular dört kategoride de bronz madalya maçı yapacak.

Karate Milli Takımı, son üç şampiyonada genel sıralamada ilk sırayı aldığı Avrupa Şampiyonası'nda başarı geleneğini sürdürdü. Milli Takım, Hırvatistan'ın Porec kentinde yapılan organizasyonda ilk üç gün sonunda sekiz kategoride finale çıktı. Milli karateciler dört dalda da bronz madalya müsabakasına çıkacak.

47 ülkeden 513 sporcunun katıldığı şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar ve erkekler takım kumite müsabakaları yapıldı. Kadınlar Takım kumitede ilk turda Hollanda, ikinci turda ise Finlandiya'yı 2-0 ile geçen Türkiye çeyrek finalde Bulgaristan ile karşılaştı. Kadın Kumite Takımı, Meltem Hocaoğlu ve Eda Eltemur'un galibiyetleriyle rakibini mağlup ederek son dört takım arasına girdi. 2019 Avrupa Şampiyonası finalisti Milli Takım yarı finalde İtalya ile mücadele etti. Büyük çekişmeye sahne olan ilk maçta Meltem Hocaoğlu, Silvia Semararo ile 3-3 berabere kaldı. İkinci maçta takımın genç ismi Eda Eltemur, Lorena Busa'yı 7-1 yenerek avantajı Türkiye'ye getirdi. Üçüncü ve son maçta Merve Çoban da Clio Ferracuti'yi 4-1 mağlup ederek zaferi perçinleyen isim oldu. Kadın Kumite Milli Takımı yarın akşamki finalde Almanya ile altın madalya için mücadele edecek.

Türk sporcular yarın yedisi final üçü bronz olmak üzere 10 madalya maçına çıkacak. Erkek Kata Milli Takımı'nın final, Kadın Kata Takımı'nın üçüncülük maçları ise Pazar günü yapılacak.

Son üç Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkan Erkek Kumite Milli Takımı ise ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Azerbaycan'a 3.5-1.5 yenilerek elendi.

55. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nın heyecanı, TRT SPOR, TRT Spor Yıldız ve Sportstv ekranlarında yaşanacak. 22 Mayıs Cumartesi ve 23 Mayıs Pazar günü yapılacak tüm madalya müsabakaları her iki kanaldan canlı olarak yayınlanacak.

Cumartesi günü programı

11.00 Kadınlar Kumite 68 kilo Üçüncülük maçı-Eda Eltemur-Ivona Cavar (Bosna Hersek)

11.30 Kadınlar Kumite 61 kilo Üçüncülük maçı-Merve Çoban-Ingrida Suchankova (Slovakya)

13.00 Kadınlar Kumite +68 kilo Finali-Meltem Hocaoğlu Akyol-Aleksandra Stubleva (Bulgaristan)

13.33 Erkekler Kumite 84 kilo finali- Uğur Aktaş-Panah Abdullayev (Azerbaycan)

17.30 Erkekler Kumite 67 kilo üçüncülük maçı-Burak Uygur-Steven Dacosta (Fransa)

19.00 Kadınlar Kata finali-Dilara Bozan-Sandra Jaime Sanchez (İspanya)

19.00 Erkekler Kata finali-Ali Sofuoğlu-Damian Hugo Quintero (İspanya)

19.25 Erkekler Kumite 60 kilo finali-Eray Şamdan -Kalvis Kalnins (Letonya)

19.33 Kadınlar Kumite +50 kilo Finali-Serap Özçelik Arapoğlu-Shara Hubrich (Almanya)

20.05 Kadınlar Takım Kumite- Türkiye-Almanya - İSTANBUL

Bronz Madalya, Hırvatistan, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'na Türk damgası - Son Dakika Spor


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